INTERVIU Ministrul Culturii: Daca imbolnavirile nu vor inregistra o scadere, salile de spectacol si cinematografele vor ramane inchise

Ministrul vorbeste in interviu si despre campania "Citeste romaneste", despre SAMER 2020 - Stagiunea Artistica Muzicala Estivala a Romaniei, precum si despre stadiul in care se afla infiintarea Muzeului Ororilor Comunismului. Bogdan Gheorghiu precizeaza ca, in acest moment, se afla pe circuitul intern proiectul de lege pentru Codul Patrimoniului Cultural, care urmeaza sa fie pus in consultare publica in luna august.Ne aflam intr-o perioada in care spectacolele se pot tine in aer liber. Cum credeti ca se va rezolva problema salilor de spectacole incepand din toamna?Bogdan Gheorghiu: Ati atins un subiect sensibil. Ne este dor tuturor sa intram intr-o sala de spectacol, sa nu avem grija conditiilor meteorologice sau sa ne bucuram de un film la cinematograf. Industria distribuitorilor de filme, cinematografele si intreaga breasla profesionala simte efectele abrupte ale acestor restrictii, sunt mii de oameni a caror slujba depinde de acest sector. Dar, daca cifrele zilnice privind imbolnavirile nu vor inregistra o scadere, salile de spectacol si cinematografele vor ramane inchise, chiar si in luna septembrie.In urma cu aproximativ doua luni ati dat startul campaniei "Citeste romaneste", un proiect dedicat promovarii cartilor autorilor autohtoni si realizarii unei comunicari mai bune intre acestia si cititorii lor. Care a fost impactul acestei campanii in randul celor implicati?Bogdan Gheorghiu: Campania "Citeste romaneste" a fost lansata in completarea demersurilor pe care le realizeaza an de an mediul privat prin intermediul Uniunii Scriitorilor din Romania si Asociatiei Editorilor din Romania, scopul fiind acela de a promova cultura scrisa romaneasca, autorii si cartile acestora. Aceasta campanie a atras parteneri privati precum: eMAG (care a raspuns primul propunerii ministerului), Libris.ro, Elefant.ro, librariile Diverta, grupul Librarium care detine platforma Cartepedia.ro si Sedcom Libris Iasi cu platfoma Portokal.ro. Uniunea Scriitorilor din Romania si Asociatia Editorilor din Romania ne sunt parteneri principali. In cadrul campaniei, fiecare actant a realizat sectiuni special dedicate autorilor romani, pe platformele lor online de vanzare, sau au amenajat spatii dedicate in magazinele lor. In acest fel, cititorii pot gasi mult mai repede cartile autorilor romani. In plus, companiile incearca sa vanda cartile autorilor romani cu discount, atat cat le permite politica lor de business. De curand si Europa FM ni s-a alaturat. Postul de radio promoveaza initiativa Ministerului Culturii si cartile autorilor autohtoni prin articole, concursuri si podcasturi cu scriitori. In parteneriat cu editurile, in perioada 20 iulie - 28 august, in matinalul Europa FM vor fi premiati, de luni pana vineri, ascultatorii radioului cu cate un pachet de 12 carti, iar prin concursul de pe website-ul radioului, de doua ori pe saptamana, inca doua pachete similare de carti vor fi acordate.In legatura cu aceasta campanie exista unele voci care spun ca ministerul nu o finanteaza. Cum comentati aceste afirmatii?Bogdan Gheorghiu: Unul dintre primele obiective pe care mi le-am propus la preluarea mandatului de ministru al Culturii a fost sa gasim parghiile pentru cresterea consumului de carte romaneasca si a numarului de cititori. Desi am fost incetiniti, in implementarea unor proiecte, de situatia neprevazuta creata de pandemie, am reusit sa venim cu acest proiect, in parteneriat cu mediul privat, pe care ne propunem sa il desfasuram pe o perioada lunga de timp. Este un proiect sustenabil care pe termen lung ar trebui sa schimbe comportamentul consumatorului. Campania "Citeste romaneste" ar fi un prim pas in modificarea politicilor publice referitoare la promovarea lecturii, in general, si a scriitorilor romani, in particular. In paralel, actionam pentru a gasi solutiile necesare redresarii culturii scrise si am organizat, la nivel de Guvern, o dezbatere cu reprezentantii acestui domeniu pentru a vedea exact care sunt problemele si solicitarile lor. Avem sustinerea premierului Ludovic Orban , care ne-a promis ca solicitarile formulate vor fi analizate, in limita posibilitatii de interventie din partea Guvernului, si a dat asigurari ca va ramane in contact cu reprezentantii scriitorilor, editurilor si librariilor, inclusiv pentru identificarea de modalitati creative de stimulare a consumului de carte in Romania.Chiar daca Ministerul Culturii nu a alocat un buget pentru proiectul "Citeste romaneste", pentru acest an a prevazut suma de 800.000 lei in bugetul Administratiei Fondului Cultural National, care va asigura finantarea pentru 45 de proiecte editoriale (carte, poezie si reviste) si, pe 22 iulie, am lansat apelul de proiecte conform Legii 136/2015 pentru finantarea revistelor de cultura reprezentative din Romania cu o valoare de peste 1.100.000 lei.De curand ati lansat si campania SAMER 2020 - Stagiunea Artistica Muzicala Estivala a Romaniei, o stagiune in care 11 institutii din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Constanta isi vor prezenta spectacolele in aer liber.Bogdan Gheorghiu: Legat de campania SAMER, aceasta a fost lansata incepand cu 10 iulie. A fost o solutie pentru a mobiliza institutiile din subordinea Ministerului Culturii cu profil muzical sa isi continue activitatea prin initierea unor spectacole in aer liber. Starea de urgenta si starea de alerta au generat noi reguli de petrecere a timpului liber, in conditii speciale, si de aceea trebuiau gasite solutii rapide pentru desfasurarea activitatilor cultural-economice. Astfel, institutiile de spectacol s-au adaptat si au descoperit noi spatii urbane care pot fi utilizate pentru evenimente de care publicul sa se poata bucura in siguranta. Stagiunea estivala de muzica si opera a Romaniei 2020 implica 11 institutii care vor organiza propria stagiune outdoor.In plenul Parlamentului European s-a solicitat alocarea a 2% din Planul de relansare european pentru salvarea sectorului cultural si creativ. In Romania sunt foarte multe persoane care lucreaza in acest domeniu si care nu au avut posibilitati sau mijloace pentru a se adapta schimbarilor provocate de COVID-19. Ce faceti dumneavoastra si Ministerul Culturii pentru a-i ajuta pe acestia?Bogdan Gheorghiu: Planul National de Investitii si Relansare Economica include politici economice si de protectie sociala care se adreseaza mediului antreprenorial, deci si celor din domeniul cultural. Cultura, fiind un domeniu specific cu probleme punctuale ce treneaza de ani de zile, va avea propriul plan de investitii si restartare culturala, la care lucram si pentru care vom obtine sprijinul Guvernului. Suntem in discutii cu Ministerul Fondurilor Europene si vreau sa ma asigur ca tot sectorul cultural creativ va putea beneficia de granturile din fonduri europene. Vorbim mai exact de granturi pentru cei care au avut activitatea restrictionata din cauza COVID-19. Acestea vor fi acordate in functie de cifra de afaceri pe care au avut-o. Avem in vedere inclusiv granturi pentru SRL-uri cu unic actionar si pentru PFA-uri, dar si pentru persoanele juridice fara scop patrimonial (ONG-uri). Totodata, Planul National de Investitii si Relansare Economica al Guvernului PNL va urmari punerea in aplicare, prin Cadrul financiar multianual 2021 - 2027, a obiectivului de politica 'O Europa mai aproape de cetateni: turism, cultura si patrimoniu', care va sprijini, inclusiv, antreprenoriatul cultural-creativ si salvgardarea si valorificarea patrimoniului national.Foarte multe cladiri de patrimoniu din Romania se afla in situatii la limita, in pericol de a fi demolate sau intr-o stare avansata de degradare. De asemenea, multe zone construite protejate sunt atacate constant prin demolarea sau mutilarea unor cladiri valoroase, precum si prin constructii noi. Care ar fi solutiile pentru remedierea acestor probleme?Bogdan Gheorghiu: Daca o cladire este in pericol de a fi demolata ilegal, in functie de regimul de protectie, Ministerul Culturii poate da amenzi prin Directiile Judetene de Cultura. De asemenea, tot prin Directiile Judetene de Cultura (care cunosc realitatea din teren) poate fi sesizata politia, care poate intocmi si dosar penal. In acest moment, se afla pe circuitul intern proiectul de lege pentru Codul Patrimoniului Cultural, care urmeaza sa fie pus in consultare publica in luna august. Acesta prevede extinderea structurilor de personal de control si formarea profesionala a acestuia asa incat sa putem avea suficienti specialisti dedicati controlului si expertizarii monumentelor.Legat de pregatirea profesionala, INCFC (Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala) organizeaza periodic cursuri, in diverse domenii, iar unul dintre acestea este dedicat protejarii patrimoniului cultural national. In ceea ce priveste fondurile nerambursabile externe, Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, finanteaza prin Granturile SEE 2014 - 2021 proiectele pentru restaurarea si revitalizarea monumentelor istorice. Bugetul alocat apelului de proiecte a fost de 16.000.000 euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordata unui proiect a fost cuprinsa intre 200.000 euro si 2.000.000 euro, reprezentand 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Printre solicitantii eligibili se numara institutii publice de cultura (muzeu, teatru, opera, opereta, filarmonica, biblioteca, arhiva, centru cultural etc.), unitati administrativ-teritoriale, ONG-uri si IMM-uri.Ce ne puteti spune despre stadiul in care se afla infiintarea Muzeului Ororilor Comunismului in Romania?Bogdan Gheorghiu: Infiintarea acestui muzeu face obiectul Legii 157/2019, publicat in Monitorul Oficial in luna iulie a anului trecut. Au trecut 4 ani pana la aprobarea proiectului de lege, depus initial in 2015 de grupul PNL. Am dispus, prin ordin de ministru, crearea unei comisii privind infiintarea acestuia, iar pana acum au fost realizati pasi importanti prin crearea unor parteneriate in ceea ce priveste patrimoniul si conceptul curatorial-muzeal cu institutii importante din Romania. Amintesc aici: Muzeul National de Istorie, Arhivele Nationale, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc. Biblioteca Nationala a Romaniei a pus la dispozitie un spatiu care va fi sediul administrativ al viitoarei institutii, iar recent Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor a dat un acord de principiu privind infiintarea noului muzeu. Echipa din minister, coordonata de secretarul de stat Liviu Bratescu, a fost in prospectie pentru a verifica mai multe propuneri cu privire la spatiul muzeului, iar printre cladirile pe care le avem in vedere amintesc Fortul 13 Jilava si fosta inchisoare Malmaison. Speram sa putem primi aprobarea in sedinta de Guvern a hotararii de infiintare a Muzeului Ororilor Comunismului, astfel incat sa desemnam echipa manageriala si sa putem implementa cu succes toate planurile pe care ni le-am propus la inceput de mandat Domnule ministru aveti opt luni de mandat. Ce proiecte considerati ca poarta amprenta dumneavoastra?Bogdan Gheorghiu: In primele mele opt luni de mandat pot sa spun ca am rezolvat mai multe proiecte, unele care trenau de la inaintasii mei in functie, altele pe care le-am initiat chiar eu. Printre acestea as enumera Muzeul Peles, pentru care am renegociat chiria pe care statul roman o plateste Casei Regale si care a ajuns sa fie una a decentei si a posibilitatii realizarii de investitii in Castelul Peles. Am reusit, in decembrie 2019, sa aducem la masa negocierilor Casa de licitatie Historic si statul roman reprezentat prin Ministerul Culturii si prin Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman", initiatoarea proiectului viitorului Muzeu al Cartii si Exilului Romanesc ce se va infiinta la Craiova. A fost semnat un protocol de vanzare directa catre viitorul Muzeu al Cartii si Exilului Romanesc/ Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" Craiova a 69 de loturi din licitatia "Manuscrise, dedicatii si scrisori", cuprinzand toate fondurile Eliade, Cioran si Nae Ionescu din cadrul licitatiei. In luna decembrie anul trecut am gasit un sediu pentru Muzeul National "Bratianu". Pe 24 mai a fost deschis pentru public. Am semnat Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind prevenirea furtului, sapaturilor clandestine, importului si exportului ilicit de bunuri culturale. Am reluat procedura de includere a sitului Rosia Montana in Lista patrimoniului mondial UNESCO. Printr-o relatie foarte buna cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, acesta va finanta realizarea Planului Urbanistic General la Rosia Montana. Am lansat, in data de 27 martie, proiectul de finantare ACCES Online 2020, dedicat exclusiv sectorului privat, un instrument de sustinere financiara a proiectelor culturale, care pot fi diseminate exclusiv in mediul online, in valoare de un milion de lei (270 de aplicatii, 20 de beneficiari privati). Am decis sa venim in sprijinul artistilor plastici contemporani prin suplimentarea cu 2.000.000 de lei a bugetului Muzeului National de Arta Contemporana, in vederea achizitionarii de obiecte de arta de la artisti contemporani.De asemenea, am acceptat donatia cu sarcini a imobilului inscris in Lista Monumentelor Istorice a judetului Suceava cu denumirea Casa Varnav Liteanu. M-am implicat direct si am parcurs cu celeritate toate procedurile pentru ca donatia Casei Varnav Liteanu de catre mostenitorii familiei Sturza sa devina realitate. Ministerul Culturii primise aceasta intentie de donatie de aproape un an de zile si nimeni in acest timp nu luase vreo masura, nici nu contactasera familia donatoare.Sunt doar cateva dintre proiectele finalizate pe perioada mandatului meu si nu as dori sa inchei aceasta enumerare fara sa adaug dezbaterile la nivel de Guvern cu diverse ramuri ale sectorului cultural. Incepand cu luna aprilie, la nivel de Guvern am organizat sapte dezbateri cu reprezentanti ai artelor teatrale, ai organizatorilor de festivaluri, ai industriei muzicale, ai cinematografiei, ai artistilor independenti si ai culturii scrise. Am cautat impreuna solutii pentru problemele ridicate de fiecare, probleme recente induse de pandemie care treneaza de ani de zile. Incercam sa venim cu solutii realiste care pot fi implementate si care sa nu ramana doar scrise frumos pe hartie, plus includerea sectoarelor culturale creative in toate demersurile ministerelor de resort cu privire la protectia sociala si la masuri economice de reluare a activitatilor.