Ministrul Culturii anunta cand am putea merge la teatru si concerte in spatii inchise

"Ministerul Culturii lucreaza la propunerea pentru reluarea productiilor de spectacol si concerte in spatii inchise. Deocamdata, discutam cu Ministerul Sanatatii sa se permita reluarea repetitiilor, iar cu Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta am intrat in dialog pentru a actualiza calendarul reluarii activitatii cu publicul, chiar si in spatii inchise", a declarat ministrul la RFI Romania Ministrul a spus ca in alte tari s-au reluat spectacolele, dar ca acolo se inregistreaza foarte putine cazuri si a oferit exemplul Austriei, unde apar in jur de 10 cazuri noi pe zi."Romania in continuare are peste 100 de cazuri, asadar, iata cam unde trebuie sa ajungem, din punct de vedere epidemiologic, pentru a se permite si la noi reluarea graduala a spectacolelor in spatii inchise. Cel mai probabil, cand va scadea sub 20, 30 de cazuri pe zi, la nivel national, si statul roman va lua decizia de a se relua la aceste activitati.Pana atunci, sa stiti ca noi am pledat pentru relaxare mai rapida a normelor, insa epidemiologii considera cu risc ridicat aceste spectacole in sali inchise, pentru ca este vorba despre de timpul petrecut de acele persoane in acelasi spatiu.Este un timp indelungat, de doua ore, aproximativ, cat dureaza un spectacol sau un film, comparativ, pentru ca multi fac aceasta comparatie, cu un supermarket unde doua persoane nu impart acelasi spatiu pentru un timp indelungat. De aceea, epidemiologii sunt reticenti in a permite reluarea spectacolelor sau permiterea reluarii proiectiilor cinematografice in spatii inchise", a explicat Bogdan Gheorghiu.Referitor la festivalurile si concertele cu peste 1.000 de persoane, ministrul a declarat ca nu crede ca acestea se pot organiza pana la data de 1 septembrie.El a precizat ca pe site-ul ministerului se afla in dezbatere publica un proiect de lege privind desfasurarea evenimentelor cultural-artistice in contextul epidemiei de COVID-19 care interzice organizarea concertelor si festivalurilor cu peste 1.000 de participanti in Romania."Pana la data 31 august 2020, este interzisa organizarea evenimentelor, festivalurilor si manifestarilor culturale, artistice la care sunt prezenti peste 1000 de participanti simultan, atat in spatii inchise, cat si in aer liber, indiferent daca accesul este gratuit sau cu plata biletului", se arata in acest proiect