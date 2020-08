Ministrul Culturii, optimist ca Rosia Montana va fi inclusa in curand pe lista UNESCO: In momentul de fata, am reluat procedura

"In momentul de fata, am reluat procedura. Sunt intr-o stransa legatura cu domnul Adrian Cioroianu () (...). Legat de ceea ce inseamna integrarea in Patrimoniul Mondial UNESCO, lucrurile se desfasoara si urmeaza fagasul normal si procedural, respectand tot ceea ce se cere la nivel de UNESCO.Noi, in mare parte am reusit sa rezolvam si, atunci, am toate motivele sa fiu optimist ca la prima sedinta () se va realiza si acest obiectiv de integrare in Patrimoniul Mondial UNESCO", a afirmat, intr-o conferinta de presa, ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu a amintit si ca la Rosia Montana se vor deschide sambata doua santiere de lucru, urmand sa intre in restaurare doua case parohiale - Casa Greco-Catolica si cea Reformata.", a spus ministrul.In ianuarie, Guvernul a reluat procedura de inscriere a sitului Rosia Montana in lista Patrimoniului Mondial UNESCO.