Restaurarea picturii interioare a bisericii Manastirii Sucevita a fost finalizata. Lucrarile au durat 20 de ani

"In sfarsit dupa 20 de ani, Biserica Invierea Domnului a Manastirii Sucevita are finalizata restaurarea picturii interioare. Asadar, pe 19 septembrie, anul curent, va avea loc inaugurarea lucrarilor de restaurare a picturii murale interioare prin Programul National de Restaurare, lucrari care au inceput in anul 2000. Suma totala a lucrarilor este de aproximativ patru milioane de lei", a spus Gheorghiu, intr-o conferinta de presa desfasurata, joi, la Ministerul Culturii.El a aratat ca lucrarile au durat 20 de ani din cauza alocarile deficitare."Daca o sa ma intrebati de ce a durat 20 de ani... restaurarea unei picturi murale de mari dimensiuni este traditional un proces de lunga durata. Restauratorii au lucrat pe mii de metri patrati de pictura care au presupus inclusiv cercetari istorice si iconografice.Proiectul nu se putea realiza in mai putin de 10 ani, asta au spus specialistii inca de la inceput, insa dublarea acestui timp a depins si de alocarile deficitare din Programul National de Restaurare", a mai spus ministrul Culturii