Persoanele vaccinate anti-COVID care participa la programele-pilot din salile de spectacol ar urma sa nu poarte masca. Ce spune ministrul Bogdan Gheorghiu

"Vom incerca sa implementam cateva variante pentru a putea trage niste concluzii. Ceea ce va spun nu sunt concluzii finale, dar s-ar putea ca un brat de program-pilot sa-i includa doar pe cei vaccinati, altul sa aiba in vedere toata lumea care este imunizata, altul sa mearga doar pe testare. Si vom vedea, pe toate cele trei sau patru brate ale programului-pilot, in ce masura vom impune obligativitatea pastrarii mastii.Tocmai pentru a arata beneficiile vaccinarii, propunem ca, cel putin in programele unde participa persoane vaccinate, sa nu se poarte masca, pentru ca si experimentele facute in alte tari ne-au aratat ca vaccinarea e sigura si demonstreaza beneficiile chiar in cazurile in care participantii nu poarta masca", a spus Gheorghiu, potrivit unei postari video pe Facebook Ministrul, care a efectuat luni vizite de lucru la Opera Nationala si la Teatrul National din Capitala, a precizat ca aceste evenimente-test de teatru sau concert urmeaza sa aiba loc la doua saptamani dupa Sarbatorile Pascale."Initial, ne-am propus ca imediat dupa Pasti sa implementam aceste programe, dar, in urma discutiilor, managerii ne-au cerut un ragaz de doua saptamani dupa Sarbatorile Pascale, tocmai pentru a putea implementa mai bine anumite lucruri, inclusiv selectia publicului participant. Si aici si noi trebuie sa mai avem niste discutii cu STS si cu alte institutii care ne vor asigura sprijinul pentru ca aceste programe sa fie un succes", a mentionat Bogdan Gheorghiu.Potrivit acestuia, trebuie "foarte atent gandite" intrarea si iesirea de la un eveniment."Epidemiologii, oricum, recomanda spatii cat mai largi, iar experimentele desfasurate in alte tari au aratat ca principalele pericole sunt la intrarea si la iesirea de la evenimente, pentru ca lumea, pe perioada desfasurarii spectacolului, nu interactioneaza pe scara larga. Dar trebuie foarte atent gandite intrarea si iesirea de la un eveniment si, in special, daca vorbim de mari evenimente.Pentru ca aici, veti vedea, vom face circuite separate. Practic, intrarea va fi in alta parte decat zona prin care se va iesi si, cu siguranta, riscul este mai mic. Dar, acolo unde sunt mari evenimente, trebuie atent implementate normele. Mai mult decat atat, ne-am propus ca accesul in sala sa se faca pe principiul impartirii pe sectoare, astfel incat accesul sa se faca gradual, pentru a se evita, pe cat posibil, o interactiune pe scara larga. Pauzele vor fi doar intre grupurile de persoane de un singur scaun, asadar vor fi norme foarte relaxate", a explicat ministrul Gheorghiu. El a mai spus ca salile de spectacol vor fi ocupate "aproape la capacitate maxima"."Aproape la capacitate maxima, daca ne gandim ca vor fi grupuri de doua-trei-patru persoane si doar intre grupuri va fi un scaun liber. Ca sa va dau un exemplu, la o sala de 1.000 de locuri ar fi in jur de 800 de persoane sau la o sala de 300 de locuri ar fi in jur de 250 de persoane. Deci, ne apropiem de capacitate maxima. Cateodata, si in perioada in care nu a existat nicio restrictie, nu erau salile neaparat pline la capacitate", a aratat Gheorghiu.Ministrul a adaugat ca variantele propuse de minister ar putea suferi "ceva modificari", dar nu "semnificative"."Nu semnificative, pentru ca noi suntem in stransa legatura cu Guvernul si cu cabinetul premierului. De aceea, pasii pe care ii facem sunt pasi agreati de comun acord. Ce pot sa va spun este ca aceste programe-pilot vor demonstra, in primul rand, ceea ce am spus si cu alte ocazii ca publicul participant la spectacolele de teatru, de opera si, in general, de concerte este un public disciplinat, respectuos cu normele sanitare si relansarea activitatii culturale nu ar avea de ce sa aduca o evolutie nefericita din punct de vedere epidemiologic. Pe de alta parte, trebuie sa constientizam cu totii necesitatea vaccinarii (...) si faptul ca o rata de vaccinare buna atrage dupa sine si o mai mare libertate in ceea ce inseamna desfasurarea de spectacole, fie ca vorbim de teatru sau de concerte", a subliniat Bogdan Gheorghiu.El a mai informat ca intentioneaza permanentizarea organizarii unui centru de vaccinare anti-COVID in spatiile Bibliotecii Nationale a Romaniei.