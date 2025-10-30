Senzațional! Golul anului în România l-a dat un puști de 14 ani. E nepotul ”Cobrei” și fiul altui fost mare atacant VIDEO

Puștiul Bogdan Ilie, fiul fostului atacant Sabin Ilie și nepotul ”Cobrei” Adrian Ilie, a făcut un meci de senzație la echipa U16 a Farului Constanța.

Tânărul de 14 ani a înscris de 4 ori în Cupa Elitelor U16, în victoria cu 7-0 cu Unirea Slobozia, iar una dintre reușitele sale e o adevărată capodoperă, cu driblinguri spectaculoase în serie.

„Super reușită a juniorului nostru, Bogdan Ilie, în victoria Farului U16 din Cupa României”, a postat Farul Constanța, pe rețelele de socializare.

Bogdan Ilie va împlini 15 ani pe 1 decembrie.

”Valencia i-a făcut ofertă, dar eu am vrut să meargă la Hagi, la academie!

Eu îmi dau seama că e foarte talentat, dar depinde de foarte multe lucruri ca să ajungă un mare fotbalist. Acum, pentru ei este important să vadă fotbalul ca o joacă”, spunea Sabin Ilie despre fiul său.

