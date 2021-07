Bogdan Huțucă a fost reales președinte PNL Constanța, după ce a fost singurul candidat

Deputatul Bogdan Huţucă afirmă, după ce a fost reales luni seara în fruntea organizaţiei judeţene a Partidului Naţional Liberal Constanţa, fiind de altfel şi singurul candidat pentru această funcţie, că a construit împreună cu ceilalţi membri o echipă extraordinară care a reuşit să câştige alegerile prezidenţiale.Bogdan Huţucă a fost reales luni, preşedinte al PNL Constanţa, afirmând că îşi propune să aibă cel puţin aceleaşi rezultate şi la alegerile din 2024 ca la precedentele alegeri locale, parlamentare şi prezidenţiale.“Mulţumesc liberalilor constănţeni pentru votul lor din această seară, vot în urma căruia am primit un mandat de încă 4 ani în fruntea PNL Constanţa! Primii patru ani în fruntea PNL Constanţa au fost o onoare şi o bucurie. Împreună am construit o echipă extraordinară care a reuşit să câştige alegerile prezidenţiale, locale şi parlamentare. În 2024 ne propunem să obţinem cel puţin aceleaşi rezultate extraordinare. Sunt sigur că vom reuşi!”, a declarat Bogdan Huţucă.El a fost felicitat de către ministrul Energiei, Virgil Popescu, care a afirmat că are încredere că PNL Constanţa se va alătura echipei câştigătoare.“Felicitări Bogdan Huţucă, reales preşedintele PNL Constanţa! Le doresc mult succes colegilor liberali de la Constanţa pentru că au dovedit că se poate face performanţă. Şi vor face şi pe viitor, pentru că au soluţii şi proiecte pentru dezvoltarea judeţului Constanţa. Mă bucur că le-am fost alături de prim - ministrul Florin Cîţu şi am încredere că şi PNL Constanţa se va alătura echipei câştigătoare”, a afirmat Virgil Popescu.Bogdan Huţucă a fost singurul candidat pentru funcţia de preşedintele al PNLConstanţa.La conferinţa de alegeri au fost prezenţi, printre alţi membri importanţi ai PNL, premierul Florin Cîţu şi preşedintele partidului, Ludovic Orban