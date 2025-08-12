Ministrul Energiei nu se dezice de finul pe care l-a numit în conducerea Hidroelectrica, nici după ce a revocat nominalizarea. "E perfect legal"

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a revocat nominalizarea lui Alin Ioan Demian pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, după ce în presă au apărut informații potrivit cărora Demian este finul ministrului.

"Ca urmare a reacțiilor apărute în spațiul public în legătură cu nominalizarea domnului Alin Ioan Demian în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, am decis revocarea acestei nominalizări. Deși nominalizarea pe o perioadă limitată de 2 luni, făcută cu scopul de a asigura interimatul până la numirea definitivă a noilor administratori, a avut la bază criterii de competență profesională, am luat act de percepția publică și de dezbaterile generate. Consider că încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în companiile strategice ale României trebuie să primeze în fața altor considerente", a scris ministrul Energiei, marți, 12 august, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat, însă, că decizia de retragere a nominalizării nu pune sub semnul întrebării capacitatea profesională a lui Alin Demian, ci reprezintă un gest de responsabilitate și transparență, pentru a evita orice suspiciune privind integritatea procesului decizional.

Alin Demian este director Cabinet Ministru la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Mai mult, Ivan a insistat să explice, la Digi24, că numirea s-a făcut perfect legal.

„E vorba despre o numire care a avut loc cu respectarea tuturor prevederilor legale, timp de două luni, pe un post rămas vacant temporar. Omul pe care l-am propus eu, colegul meu, nu mă feresc, lucrez cu acest om de mai bine de 5 ani de zile, un om în care am încredere, economist cu studii, cu tot ce e nevoie.

Întâmplător, e și coleg cu mine și am relație de prietenie cu el de mai bine de 10 ani de zile, iar în momentul de față n-are legătură una cu alta. (...) Cu cine în afară de oamenii cu care lucrez în echipă, pe o perioadă de provizorat de două luni poți să ajungi într-o formă în care să lucrezi, să ai informații, să ai pe cineva de încredere despre care ești convins că urmărești interesul companiei și al ministerului în acea companie.

Fiind absolvent de studii economice la Universitatea Babeș-Bolyai, cu master la Universitatea Tehnică, îndeplinește toate condițiile.”

„Am respectat la virgulă legislația, iar în momentul de față a fost o propunere de numire temporară de două luni până se finalizează procedura făcută în cadrul acestei companii. Nu e nimic, nu e nimic secret, e transparent, e public și este atributul legal în care, pentru a asigura funcționarea în continuare în condiții optime a acestei companii, ai nevoie să ai în continuare un număr impact de membri în acest Consiliu de Supraveghere. (...) Este perfect legal și pentru a evita orice discuție asupra acestei companii foarte performante, am decis să renunț la această nominalizare, ca să fie foarte simplu”, a mai spus ministrul Energiei.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România și furnizează servicii tehnologice esențiale pentru Sistemul Energetic Național. Compania operează 188 de centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW și, în plus, deține un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

