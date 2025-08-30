Ce-i răspunde Bogdan Ivan ministrului Economiei, Radu Miruță, după acuzațiile legate de numirile din Consiliile de Administrație: „Să facă toate procedurile legale”

Fostul ministru al Economiei, Bogdan Ivan, actual ministru al Energiei, a declarat vineri, 29 august, la Digi24, că nu s-a simțit vizat de afirmațiile lui Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, care a acuzat proceduri „viciate” la numirea membrilor Consiliilor de Administrație din subordinea ministerului. Acesta spune că dacă există date concrete, acestea ar trebui transmise justiției.

Fostul ministru al Economiei Bogdan Ivan nu consideră dezvăluirile succesorului său, Radu Miruță, privind numirile în Consiliile de Administrație ale unor companii publice drept atacuri la adresa sa.

”Nu le-am considerat (ca un atac – n.r.), că nu m-am simțit. Așa că dacă domnul Miruță are toate instrumentele să facă toate procedurile legale dacă a constatat că ceva nu e în regulă, să trimită la Parchet, la DNA, unde vrea dumnealui și mi se pare absolut corect să o facă”, a răspuns Bogdan Ivan.

Acesta a mai explicat că ”în foarte scurtul timp” de șase luni cât a fost ministru al Economiei a inițiat, semnat și a dus mai departe proiecte în valoare de miliarde de euro.

Radu Miruță, ministru al Economiei din partea USR, a lansat acuzații la adresa managementului din șase companii de stat, aflate în subordinea ministerului de resort. Acesta a susținut într-o conferință de presă că, timp de opt ani, managerii unor companii sau membrii Consiliilor de Administrație au stat ilegal în funcții și n-au servit interesul public, ci și-au sabotat propriile companii.

