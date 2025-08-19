De ce este golit lacul Vidraru? Ministrul Energiei: „Am văzut teoriile conspiraționiste semi-reptiliene, niște aberații cât casa”

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 19 August 2025, ora 20:47
698 citiri
De ce este golit lacul Vidraru? Ministrul Energiei: „Am văzut teoriile conspiraționiste semi-reptiliene, niște aberații cât casa”
Bogdan Ivan, ministrul Energiei - FOTO Facebook Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat marți, la Antena 3 CNN, că Lacul Vidraru este golit pentru realizarea unor lucrări hidrotehnice în valoare de 188 de milioane de euro, esențiale pentru buna funcționare a barajului și a hidrocentralei asociate.

Precizările ministrului vin după ce pe rețelele sociale au circulat mai multe informații false și teorii conspiraționiste, unele susținând că lacul ar fi golit pentru a „fura aurul” și a-l da francezilor sau că pe fundul apei s-ar afla sate dispărute.

„Am văzut și eu acele deepfake-uri și teorii conspiraționiste semi-reptiliene, ca să nu le spun altcumva, în care se golea lacul pentru a scoate aurul și a-l da francezilor. Niște aberații cât casa”, a declarat Ivan.

Ministrul a explicat că „ruinele misterioase” de pe fundul lacului nu sunt decât fostele locuințe ale muncitorilor și inginerilor care au participat la construcția barajului. „Așa-zisul sat, dacă exista, nu era o problemă. Sunt fostele locuințe”, a spus el.

Potrivit lui Bogdan Ivan, golirea lacului este necesară pentru lucrările de înlocuire a vanelor de captare a apei și a tuturor mecanismelor hidrotehnice, care nu au fost schimbate în ultimii 60 de ani. După finalizarea lucrărilor, hidrocentrala de la Vidraru va mai funcționa încă 40 de ani, cu o capacitate instalată de 220 de megawați și o producție anuală estimată de 400 GWh de energie curată.

Lacul Vidraru va fi golit complet până în februarie 2026, iar lucrările vor dura aproximativ patru luni. Reumplerea lacului este planificată pentru noiembrie 2026. Ministrul a subliniat că statul român deține pachetul majoritar la Hidroelectrica, compania care finanțează investiția.

Conspirația momentului în România. Explicația guvernului: „Să lăsăm, deci, poveștile cu mistere și conspirații pentru cărți și filme!”
Conspirația momentului în România. Explicația guvernului: „Să lăsăm, deci, poveștile cu mistere și conspirații pentru cărți și filme!”
Bogdan Ivan, ministrul Energiei din partea PSD, în Guvernul Bolojan, a vorbit în spațiul public despre o conspirație virală, ce vizează barajul, respectiv lacul Vidraru. Unii internauți...
Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON Energie România de către compania energetică ungară MVM, cu puternice legături cu Rusia
Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON Energie România de către compania energetică ungară MVM, cu puternice legături cu Rusia
Compania energetică de stat MVM Group din Ungaria aștepta să încheie acordul de cumpărare a unei participații majoritare la E.ON Energie România, însă Guvernul român s-ar fi opus....
#bogdan ivan, #vidraru, #ministrul energiei, #conspiratii , #Stiri Bogdan Ivan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Dezvaluiri tulburatoare in cazul celor doi tineri morti pe A1: s-ar fi aruncat imbratisati in fata unui TIR
DigiSport.ro
FOTO "Era serparie". Adrian Mutu a investit 1.500.000Euro si a renovat totul: "E diferit de ce a facut Hagi"
DigiSport.ro
Adrian Petre a avut un conflict cu Nicolae Dica in vestiar: "Nu vreau sa-l mai vad! E mare meseria asta pentru el"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON Energie România de către compania energetică ungară MVM, cu puternice legături cu Rusia
  2. Studenții vor continua protestele. Întâlnirea cu ministrul Educației nu i-a convins. Daniel David le propune să-și ia job part-time
  3. De ce „vacanța prezidențială” a lui Nicușor Dan stârnește reacții adverse în societate. „Paralela care se face cu Iohannis nu este de neglijat”
  4. „Jidan nenorocit!”. Comentariu halucinant al Dianei Șoșoacă, scris la postarea unui activist rom; reacția acestuia: „Voi face o plângere la Parlamentul European!”
  5. De ce este golit lacul Vidraru? Ministrul Energiei: „Am văzut teoriile conspiraționiste semi-reptiliene, niște aberații cât casa”
  6. Ministrul Finanțelor spune că problema deficitului bugetar „se trage” din pandemie. „Contează acest lucru pentru fiecare dintre noi”
  7. Nicușor Dan, surprins la o nuntă cu ștaif. Cu cine a ieșit pe ringul de dans președintele României
  8. Nicușor Dan: „Pacea în Ucraina trebuie să fie justă și durabilă. Sancțiunile trebuie menținute și chiar intensificate până la atingerea unui acord”
  9. Detașările în sectorul public, interzise până la finalul lui 2026. Guvernul a pus în dezbatere publică proiectul
  10. Când va fi adoptat al doilea pachet de reforme? Ciprian Ciucu: „Este foarte important să revină la masă Partidul Social-Democrat” VIDEO