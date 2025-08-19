De ce este golit lacul Vidraru? Ministrul Energiei: „Am văzut teoriile conspiraționiste semi-reptiliene, niște aberații cât casa”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat marți, la Antena 3 CNN, că Lacul Vidraru este golit pentru realizarea unor lucrări hidrotehnice în valoare de 188 de milioane de euro, esențiale pentru buna funcționare a barajului și a hidrocentralei asociate.

Precizările ministrului vin după ce pe rețelele sociale au circulat mai multe informații false și teorii conspiraționiste, unele susținând că lacul ar fi golit pentru a „fura aurul” și a-l da francezilor sau că pe fundul apei s-ar afla sate dispărute.

„Am văzut și eu acele deepfake-uri și teorii conspiraționiste semi-reptiliene, ca să nu le spun altcumva, în care se golea lacul pentru a scoate aurul și a-l da francezilor. Niște aberații cât casa”, a declarat Ivan.

Ministrul a explicat că „ruinele misterioase” de pe fundul lacului nu sunt decât fostele locuințe ale muncitorilor și inginerilor care au participat la construcția barajului. „Așa-zisul sat, dacă exista, nu era o problemă. Sunt fostele locuințe”, a spus el.

Potrivit lui Bogdan Ivan, golirea lacului este necesară pentru lucrările de înlocuire a vanelor de captare a apei și a tuturor mecanismelor hidrotehnice, care nu au fost schimbate în ultimii 60 de ani. După finalizarea lucrărilor, hidrocentrala de la Vidraru va mai funcționa încă 40 de ani, cu o capacitate instalată de 220 de megawați și o producție anuală estimată de 400 GWh de energie curată.

Lacul Vidraru va fi golit complet până în februarie 2026, iar lucrările vor dura aproximativ patru luni. Reumplerea lacului este planificată pentru noiembrie 2026. Ministrul a subliniat că statul român deține pachetul majoritar la Hidroelectrica, compania care finanțează investiția.

Ads