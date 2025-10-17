Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „Toți cei vinovați vor plăti, inclusiv penal”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 21:16
419 citiri
Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „Toți cei vinovați vor plăti, inclusiv penal”
Bogdan Ivan, ministrul Energiei - FOTO Facebook Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, 17 octombrie, că persoanele responsabile pentru tragedia produsă în Rahova vor fi trase la răspundere, inclusiv penal, în urma anchetei demarate după explozia care a provocat moartea a trei oameni și rănirea altor 15.

„Cei responsabili atât de la compania respectivă, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața legii, inclusiv penal. Pentru că este inadmisibil ca o situație de acest gen de importanță atât de mare, de o gravitate atât de mare, care astăzi s-a lăsat cu pierderea unor vieți omenești, să poată să fie prevenită și cei care trebuiau să o prevină să nu-și facă treaba”, a declarat ministrul Energiei, la Digi24.

Bogdan Ivan a precizat că, imediat după explozie, a fost constituită o comisie de anchetă pentru a stabili toate circumstanțele care au dus la tragedie.

„Există o procedură prin lege care este extrem de clară, ce se întâmplă dacă se sună, ce se întâmplă dacă ajunge echipa în teren, constatarea că există o pierdere de gaze, blochează, notifică proprietarii, ce se întâmplă după tot, toate aceste lucruri sunt extrem de clare. Aștept rezultatul anchetei integrale, care să stabilească foarte clar fiecare dintre acești pași, după ce vor fi audiați inclusiv martorii, inclusiv persoanele implicate în tot acest proces, iar cei responsabili vor plăti”, a punctat Ivan.

Potrivit ministrului, în perioada următoare, fiecare proprietar, prin intermediul asociației de proprietari, va trebui să contracteze o companie autorizată care să identifice locul exact al avariei. Ministrul a precizat că, potrivit legislației, furnizorul de gaze este responsabil pentru rețeaua care alimentează până la contor. În cazul în care defecțiunea se află înainte de contor, furnizorul este cel care trebuie să intervină, iar dacă avaria este după contor, răspunderea revine proprietarului.

Explozia s-a produs vineri dimineață, într-un bloc cu opt etaje din Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Deflagrația a distrus complet una dintre scările imobilului și a afectat grav apartamentele adiacente. Sute de locatari au fost evacuați, iar ancheta pentru stabilirea cauzelor este în desfășurare.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „Toți cei vinovați vor plăti, inclusiv penal”
21:16 - Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „Toți cei vinovați vor plăti, inclusiv penal”
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, 17 octombrie, că persoanele responsabile pentru tragedia produsă în Rahova vor fi trase la răspundere, inclusiv penal, în urma anchetei...
Primarul interimar al Capitalei: „Într-una dintre scările blocului din Rahova nu se va mai putea intra niciodată”
21:04 - Primarul interimar al Capitalei: „Într-una dintre scările blocului din Rahova nu se va mai putea intra niciodată”
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat vineri seară, 17 octombrie, că una dintre scările blocului afectat de explozia din Rahova este complet compromisă și nu...
"Revoltător și inadmisibil". Mesajul lui Nicușor Dan după tragedia din Rahova: ”Nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității”
20:42 - "Revoltător și inadmisibil". Mesajul lui Nicușor Dan după tragedia din Rahova: ”Nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității”
Trei oameni au murit și 13 au fost răniți în explozia care a devastat vineri, 17 octombrie, un bloc din Rahova. Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat pe Facebook la tragedia...
Au început audierile în cazul exploziei din Rahova. Primii oameni chemați la Poliție. Reprezentanții Distrigaz, tăcere
20:35 - Au început audierile în cazul exploziei din Rahova. Primii oameni chemați la Poliție. Reprezentanții Distrigaz, tăcere
Autoritățile au început primele audieri în ancheta deschisă după explozia devastatoare produsă vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, din Sectorul 5 al...
În cât timp ar putea fi gata consolidarea blocului din Rahova, distrus de explozie. Opinia unui expert
20:30 - În cât timp ar putea fi gata consolidarea blocului din Rahova, distrus de explozie. Opinia unui expert
Experții tehnici au de realizat o expertiză în urma cărora să fie transmise recomandări instituțiilor abilitate, în urma tragediei privind explozia din blocul din cartierul bucureștean...
Jurnalistul Lucian Mîndruță, furios după ce fanii lui Călin Georgescu s-au dus să protesteze la blocul explodat din Rahova: "Murdăria cea mai scârboasă"
19:54 - Jurnalistul Lucian Mîndruță, furios după ce fanii lui Călin Georgescu s-au dus să protesteze la blocul explodat din Rahova: "Murdăria cea mai scârboasă"
”Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate, a încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă, instituit de autorităţi, instigând la acţiuni...
Elevii liceului "Bolintineanu" vor face ore online. Anunțul ministrului Educației după explozia devastatoare din Rahova
19:43 - Elevii liceului "Bolintineanu" vor face ore online. Anunțul ministrului Educației după explozia devastatoare din Rahova
Elevii de la Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" vor face, în următoarea perioadă, cursuri online, întrucât clădirea liceului a fost avariată de explozia de gaze din dimineața de 17...
S-a finalizat intervenția după explozia din Rahova. Șeful ISU București-Ilfov: „Nu mai sunt victime în interiorul clădirii”
19:32 - S-a finalizat intervenția după explozia din Rahova. Șeful ISU București-Ilfov: „Nu mai sunt victime în interiorul clădirii”
Autoritățile au anunțat, vineri după-amiază, finalizarea intervenției de salvare desfășurate la blocul afectat de explozia produsă în dimineață pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al...
Trupul femeii gravide care și-a pierdut viața în explozia din Rahova, extras de pompieri după 10 ore. Era sub dărâmături, la etajul 6 al blocului
19:19 - Trupul femeii gravide care și-a pierdut viața în explozia din Rahova, extras de pompieri după 10 ore. Era sub dărâmături, la etajul 6 al blocului
Trupul celei de-a treia persoane care și-a pierdut viața în explozia produsă în Sectorul 5 al Capitalei a fost găsit şi extras de la etajul al şaselea al blocului afectat. ”Din...
Mesajul lui Călin Georgescu după explozia din Rahova: „Răul nu vine doar din întâmplare”
19:15 - Mesajul lui Călin Georgescu după explozia din Rahova: „Răul nu vine doar din întâmplare”
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a reacționat, într-o postare pe Facebook, după explozia devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, care a provocat moartea...
Cronologia evenimentelor înainte de explozia din Rahova. Primul apel la 112, cu o zi înainte de tragedie. Noi informații de la MAI
18:35 - Cronologia evenimentelor înainte de explozia din Rahova. Primul apel la 112, cu o zi înainte de tragedie. Noi informații de la MAI
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, vineri, o informare oficială privind cronologia evenimentelor care au precedat explozia produsă în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la...
Cine a rupt sigiliul înainte de tragedia din Rahova? Locatar: "A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei"/Distrigaz: "Noi am sigilat robinetul"
18:19 - Cine a rupt sigiliul înainte de tragedia din Rahova? Locatar: "A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei"/Distrigaz: "Noi am sigilat robinetul"
Un locatar din blocul care a sărit în aer, în cartierul Rahova, vineri, 17 octombrie, a povestit după tragedie că a participat la toate discuțiile care au implicat scurgerile de gaz și...
Prima reacție a firmei care a intervenit la blocul din Rahova: „Am constatat lipsa senzorilor de gaz. Nu am făcut revizia, nu aveam contract”
17:57 - Prima reacție a firmei care a intervenit la blocul din Rahova: „Am constatat lipsa senzorilor de gaz. Nu am făcut revizia, nu aveam contract”
Firma de gaze autorizată de Distrigaz să efectueze revizii tehnice a transmis prima reacție publică în legătură cu intervenția efectuată la blocul din Calea Rahovei, acolo unde vineri...
Makaveli, dus la audieri după publicitatea electorală de la locul exploziei din București: „A încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă”
17:52 - Makaveli, dus la audieri după publicitatea electorală de la locul exploziei din București: „A încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă”
Makaveli, influencerul care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a încercat vineri, 17 octombrie, să forţeze perimetrul de...
Primăria Capitalei, sprijin financiar pentru cei afectați de explozia puternică din Rahova. Suma aprobată de CGMB
17:36 - Primăria Capitalei, sprijin financiar pentru cei afectați de explozia puternică din Rahova. Suma aprobată de CGMB
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat vineri seară, 17 octombrie, într-o şedinţă extraordinară, alocarea unui ajutor financiar în valoare de 2,9 milioane de lei din fondul...
Protestul suveraniștilor la Rahova. Cum încearcă susținătorii lui Simion, Georgescu și Șoșoacă să capitalizeze explozia: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” VIDEO
17:13 - Protestul suveraniștilor la Rahova. Cum încearcă susținătorii lui Simion, Georgescu și Șoșoacă să capitalizeze explozia: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” VIDEO
În mijlocul haosului provocat de explozia care a spulberat etajele superioare ale unui bloc de pe Calea Rahovei, o altă scenă s-a consumat la marginea perimetrului de intervenţie: un grup de...
Problemele descoperite de un inginer proiectant la blocul construit pe vremea lui Ceaușescu: „Când am scos pardoseala, am văzut asta”
17:10 - Problemele descoperite de un inginer proiectant la blocul construit pe vremea lui Ceaușescu: „Când am scos pardoseala, am văzut asta”
Tragedia din cartierul Rahova a reaprins dezbaterile despre asigurările de locuințe, lucrările de consolidare și calitatea imobilelor. Alin Gabriel Udriște, inginer proiectant în structuri...
Ce caută anchetatorii ANRE după explozia blocului din Rahova. Când este așteptat raportul preliminar
16:30 - Ce caută anchetatorii ANRE după explozia blocului din Rahova. Când este așteptat raportul preliminar
Un raport preliminar privind explozia produsă vineri, 17 octombrie, la un bloc de locuințe din Rahova ar putea fi gata până la finalul zilei de sâmbătă, potrivit președintelui Autorității...
#bogdan ivan, #ministrul energiei, #Rahova, #explozie bloc rahova bucuresti , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Argentinienii au facut la unison acelasi anunt despre Messi si iubita sa! Fotbalistul a rupt tacerea si a lamurit totul
Digi24.ro
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: "Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul si au plecat. Mirosea a gaz pana la etajul 7"
Adevarul.ro
Cine pune in pericol siguranta energetica a Romaniei si face jocurile Rusiei. Economist: "Erati in echipa cu Calin Georgescu"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Politologul Cristian Preda îl vrea dat afară pe șeful ANAF după declarația cu gemul bunicii. "O să ne explice că și zacusca moleșește lupta cu evaziunea fiscală?"
  2. Demisie neașteptată a șefului Comandamentului Sudic al Forțelor armate americane
  3. A început întâlnirea dintre Trump și Zelenski, la Casa Albă. Se poate negocia o discuție cu Putin "în trei", susține liderul SUA. Ce răspunde președintele Ucrainei
  4. 100 de jandarmi vor asigura peste noapte perimetrul din jurul blocului explodat în Rahova. "Zona rămâne restricționată"
  5. Baloane misterioase de mare altitudine, observate deasupra mai multor state americane. Reapare spectrul spionajului aerian
  6. Totul se scumpește: Și căldura face un salt spectaculos: TVA sare de la 5 la 11%. „Vine cu eforturi pentru buzunarele tuturor românilor”
  7. Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „Toți cei vinovați vor plăti, inclusiv penal”
  8. Controversata doctoriță Flavia Groșan, internată în stare critică. Mesajul pe care l-a postat cu câteva zile înainte de a ajunge la spital
  9. Primarul interimar al Capitalei: „Într-una dintre scările blocului din Rahova nu se va mai putea intra niciodată”
  10. Premierul francez supraviețuiește unei provocări majore, dar perioada de respiro va fi scurtă