Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „Toți cei vinovați vor plăti, inclusiv penal”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, 17 octombrie, că persoanele responsabile pentru tragedia produsă în Rahova vor fi trase la răspundere, inclusiv penal, în urma anchetei demarate după explozia care a provocat moartea a trei oameni și rănirea altor 15.

„Cei responsabili atât de la compania respectivă, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața legii, inclusiv penal. Pentru că este inadmisibil ca o situație de acest gen de importanță atât de mare, de o gravitate atât de mare, care astăzi s-a lăsat cu pierderea unor vieți omenești, să poată să fie prevenită și cei care trebuiau să o prevină să nu-și facă treaba”, a declarat ministrul Energiei, la Digi24.

Bogdan Ivan a precizat că, imediat după explozie, a fost constituită o comisie de anchetă pentru a stabili toate circumstanțele care au dus la tragedie.

„Există o procedură prin lege care este extrem de clară, ce se întâmplă dacă se sună, ce se întâmplă dacă ajunge echipa în teren, constatarea că există o pierdere de gaze, blochează, notifică proprietarii, ce se întâmplă după tot, toate aceste lucruri sunt extrem de clare. Aștept rezultatul anchetei integrale, care să stabilească foarte clar fiecare dintre acești pași, după ce vor fi audiați inclusiv martorii, inclusiv persoanele implicate în tot acest proces, iar cei responsabili vor plăti”, a punctat Ivan.

Potrivit ministrului, în perioada următoare, fiecare proprietar, prin intermediul asociației de proprietari, va trebui să contracteze o companie autorizată care să identifice locul exact al avariei. Ministrul a precizat că, potrivit legislației, furnizorul de gaze este responsabil pentru rețeaua care alimentează până la contor. În cazul în care defecțiunea se află înainte de contor, furnizorul este cel care trebuie să intervină, iar dacă avaria este după contor, răspunderea revine proprietarului.

Explozia s-a produs vineri dimineață, într-un bloc cu opt etaje din Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Deflagrația a distrus complet una dintre scările imobilului și a afectat grav apartamentele adiacente. Sute de locatari au fost evacuați, iar ancheta pentru stabilirea cauzelor este în desfășurare.

