Grindeanu intervine după ce ministrul Energiei și-a propus finul în conducerea Hidroelectrica. Ce i-a cerut liderul PSD lui Bogdan Ivan SURSE

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, l-a sunat marți, 12 august, pe Bogdan Ivan, ministrul Energiei, pentru a-i cere să retragă numirea finului său în conducerea companiei Hidroelectrica.

Ministrul Energiei a cerut numirea finului său, Ioan Alin Demian, care este și șeful de cabinet al lui Bogdan Ivan, în Consiliul de Supraveghere al companiei de stat Hidroelectrica. În urma reacțiilor negative apărute în spațiul public imediat după ce s-a aflat, Sorin Grindeanu a vorbit cu Ivan, iar acesta urmează să renunțe la această numire, spun surse Antena 3 CNN.

Potrivit Ministerului Energiei, numirea lui Ioan Alin Demian era provizorie, pentru un mandat limitat la două luni, conform procedurilor legale în vigoare.

Alin Demian, subliniază Ministerul, are studii economice, fiind absolvent al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. De asemenea, Demian are două masterate, în Management Financiar și în Dezvoltare Durabilă și, mai mult, are o experiență profesională de peste 10 ani atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Potrivit presei din Bistrița-Năsăud, în 2017, Alin Demian, pe atunci viceprimar al comunei Coșbuc, și mireasa lui, i-au avut ca nași pe Bogdan Ivan, pe atunci președintele Organizației de Tineret a PSD Bistrița-Năsăud, și soția lui, Oana.

