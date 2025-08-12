Grindeanu intervine după ce ministrul Energiei și-a propus finul în conducerea Hidroelectrica. Ce i-a cerut liderul PSD lui Bogdan Ivan SURSE

Autor: Adrian Zia
Marti, 12 August 2025, ora 17:40
2534 citiri
Grindeanu intervine după ce ministrul Energiei și-a propus finul în conducerea Hidroelectrica. Ce i-a cerut liderul PSD lui Bogdan Ivan SURSE
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO Hepta

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, l-a sunat marți, 12 august, pe Bogdan Ivan, ministrul Energiei, pentru a-i cere să retragă numirea finului său în conducerea companiei Hidroelectrica.

Ministrul Energiei a cerut numirea finului său, Ioan Alin Demian, care este și șeful de cabinet al lui Bogdan Ivan, în Consiliul de Supraveghere al companiei de stat Hidroelectrica. În urma reacțiilor negative apărute în spațiul public imediat după ce s-a aflat, Sorin Grindeanu a vorbit cu Ivan, iar acesta urmează să renunțe la această numire, spun surse Antena 3 CNN.

Potrivit Ministerului Energiei, numirea lui Ioan Alin Demian era provizorie, pentru un mandat limitat la două luni, conform procedurilor legale în vigoare.

Alin Demian, subliniază Ministerul, are studii economice, fiind absolvent al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. De asemenea, Demian are două masterate, în Management Financiar și în Dezvoltare Durabilă și, mai mult, are o experiență profesională de peste 10 ani atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Potrivit presei din Bistrița-Năsăud, în 2017, Alin Demian, pe atunci viceprimar al comunei Coșbuc, și mireasa lui, i-au avut ca nași pe Bogdan Ivan, pe atunci președintele Organizației de Tineret a PSD Bistrița-Năsăud, și soția lui, Oana.

Titus Corlăţean, despre anunțul candidaturii sale la şefia PSD: „A avut un ecou larg în profunzimea partidului. Oamenii încep să se manifeste”
Titus Corlăţean, despre anunțul candidaturii sale la şefia PSD: „A avut un ecou larg în profunzimea partidului. Oamenii încep să se manifeste”
Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat marţi, 12 august, că anunţul său cu privire la candidatura la şefia partidului a avut un ecou larg în profunzimea partidului. Corlăţean a fost...
Deepfake demontat de Hidroelectrica. Românii, avertizați de companie să nu-și ofere datele personale nimănui
Deepfake demontat de Hidroelectrica. Românii, avertizați de companie să nu-și ofere datele personale nimănui
Hidroelectrica informează luni, 11 august, asupra apariției, în mediul online, a unor imagini contrafăcute de tip "deepfake" cu CEO-ul companiei care promovează tranzacționarea acțiunilor...
#bogdan ivan, #Sorin Grindeanu, #Hidroelectrica, #fin bogdan ivan, #Ioan Alin Demian , #stiri Sorin Grindeanu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: razboiul nu se termina dupa intalnirea din Alaska. Care e urmatoarea tara vizata de "o operatiune militara speciala"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a terminat "telenovela": negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, incheiate

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Grindeanu intervine după ce ministrul Energiei și-a propus finul în conducerea Hidroelectrica. Ce i-a cerut liderul PSD lui Bogdan Ivan SURSE
  2. Nicușor Dan ia parte miercuri la reuniunea țărilor care vor să ajute Ucraina. Summit-ul, organizat înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska
  3. Marius Budăi vine cu sfaturi pentru guvernul Bolojan: "Ar asigura venituri în plus la buget mai mari decât Pachetul 1 și 2"
  4. Un PSD-ist îl ironizează pe ministrul Apărării: "Ai fi zis că stă cu sufletul la gură, că nu doarme nopțile întrebându-se ce ar trebui să facă România"
  5. Senator AUR, despre creșterea inflației: „Guvernul Bolojan a ratat definitiv startul reformării statului eșuat. Românii plătesc sume enorme pentru supraviețuire”
  6. POT a depus în Parlament o propunere legislativă „ambițioasă”. Anamaria Gavrilă: „Polonia sprijină familiile, România taxează mamele”
  7. Titus Corlăţean, despre anunțul candidaturii sale la şefia PSD: „A avut un ecou larg în profunzimea partidului. Oamenii încep să se manifeste”
  8. Adrian Năstase, atac dur la adresa Alinei Mungiu-Pippidi. Fostul premier se consideră un „sacrificiu ritualic” în „cruciada cătușelor”
  9. Președintele Senatului: „Cred că această coaliție va rămâne în această formulă. Cele 4 partide au înțelepciunea necesară să meargă înainte”
  10. Marcel Ciolacu revine cu tupeu și dă sfaturi de guvernare. Acuză actualul guvern pentru explozia inflației în România