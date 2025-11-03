Ministrul PSD ce regretă investițiile „fără cap” în energia „verde”: „România nu a avut inspirație și inteligență”

Autor: Dan Stan
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 21:27
507 citiri
Ministrul PSD ce regretă investițiile „fără cap” în energia „verde”: „România nu a avut inspirație și inteligență”
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan / FOTO Facebook /Bogdan Ivan Gruia

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România importă energie la ore la care aceasta este foarte scumpă din cauză că nu a avut „inspiraţia şi inteligenţa” de a investi în capacităţi de stocare a energie. El susţine că au fost identificate zeci de linii de finanţare derulate de mai multe ministere în ultimii ani, fără a exista o coordonare şi fără a se pune accent şi pe stocare, ci doar pe producţie de energie, în special energie solară.

„Faptul că România nu a avut inspiraţia şi inteligenţa să investească, să direcţioneze bani către capacităţi de stocare a energiei şi a finanţat cu o dorinţă uriaşă doar panouri solare... Vă dau un exemplu: am finanţat şi avem în finanţare, în momentul de faţă am identificat 40 de linii de finanţare în energie la şase ministere diferite, derulate în ultimii cinci ani de zile. Toată lumea face energie, fără cap, fără coadă, fără să fie o coordonare”, a declarat Bogdan Ivan, luni seară, la Antena 1.

Verdictul ministrului PSD Bogdan Ivan

El a afirmat că ministerul pe care îl conduce a prezentat Guvernului un memorandum în baza căruia instituţia să fie abilitată să coordoneze „în mod legal şi transparent” modul în care se fac astfel de investiţii şi de către ministere precum cel al Proiectelor Europene, Mediului sau Agriculturii.

„Acum facem această coordonare, redirecţionăm banii care au fost duşi către panouri solare în capacităţi de stocare şi în proiecte foarte mari: nuclear, Cernavodă, hidro”, a adăugat Bogdan Ivan.

34% dintre orașele României nu se mai pot autofinanța. Consecințe asupra locuitorilor: „Există riscul unei crize sociale precum cea din Franța”
34% dintre orașele României nu se mai pot autofinanța. Consecințe asupra locuitorilor: „Există riscul unei crize sociale precum cea din Franța”
Recent, Curtea de Conturi a făcut public un raport care constată că mai mult de jumătate dintre orașe (55% din total) și 15% din comunele României nu mai îndeplinesc pragul minim al...
Un site din Ungaria, susținător al lui Orban, puternic afectat de programele militare inițiate de România cu sprijinul SUA: "Americanii dictează totul"
Un site din Ungaria, susținător al lui Orban, puternic afectat de programele militare inițiate de România cu sprijinul SUA: "Americanii dictează totul"
Un site din Ungaria care publică frecvent articole în favoarea premierului Viktor Orban a difuzat, în ziua de 3 noiembrie 2025, un comentariu care ironizează programele militare ale României....
#bogdan ivan, #energie verde , #energie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
O mare fabrica din Romania se inchide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediati
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dat afara de Dan Sucu! Primea un salariu de 1.400.000Euro pe an
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. 34% dintre orașele României nu se mai pot autofinanța. Consecințe asupra locuitorilor: „Există riscul unei crize sociale precum cea din Franța”
  2. Ministrul PSD ce regretă investițiile „fără cap” în energia „verde”: „România nu a avut inspirație și inteligență”
  3. Un site din Ungaria, susținător al lui Orban, puternic afectat de programele militare inițiate de România cu sprijinul SUA: "Americanii dictează totul"
  4. De ce nu ar trebui să crească acum salariul minim. Ar face mai mult rău tocmai celor care l-ar încasa
  5. Marea greșeală pe care o fac românii când vor să-și cumpere mașină second-hand. Titi Aur: „O problemă!”
  6. Aeroportul din România care a spart gheața: a devenit primul complet echipat pentru aterizări sigure pe timp de ceață
  7. Test comparativ: ce poate face un videointerfon față de un sistem clasic cu cameră?
  8. Obiceiul Generației Z legat de telefon pe care toată lumea ar trebui să-l adopte
  9. Mircea Abrudean, despre forța militară națională: "România este puternică prin ea însăși". Liderul Senatului salută colaborarea cu două mari firme străine de armament
  10. Distincție de top pentru Vegis și Limitless Agency la GPeC Awards 2025: excelență în eCommerce românesc

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"