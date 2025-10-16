Ministrul Energiei anunță repornirea lucrărilor la șapte hidrocentrale: "Energie sigură și curată produsă în România, locuri de muncă și stabilitate energetică"

Joi, 16 Octombrie 2025, ora 10:55
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan FOTO Captură video Facebook/Ministerul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că România face un pas important spre independența energetică și spune că proiectul de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice a fost adoptat, repornind lucrările la șapte hidrocentrale care vor adăuga 214 MW de energie sigură în sistemul național.

"A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice, proiecte esențiale pentru securitatea energetică a țării. Prin această lege, repornim lucrările la șapte hidrocentrale strategice, care vor adăuga 214 MW de energie sigură în sistemul național:

- Răstolița – 35,3 MW

- Bumbești-Livezeni – 65,2 MW

- Surduc-Siriu (Nehoiașu) – 55 MW

- Pașcani (Siret) – 9,4 MW

- Cerna-Belareca – 14,7 MW

- Cornetu-Avrig / Căineni – 26,5 MW

- Cerna Motru-Tismana II (Baraj Vaja) – 8 MW

Energie sigură și curată produsă în România, locuri de muncă și stabilitate energetică pe termen lung. E doar începutul", spune ministrul.

Ministrul Bogdan Ivan prezintă probe că avem, într-adevăr, cea mai scumpă energie din Europa: "Lucrăm deja la măsuri care să reducă presiunea asupra gospodăriilor" VIDEO
Ministrul Bogdan Ivan a revenit asupra declarației sale în care recunoștea că românii plătesc cea mai scumpă energie din Europa și a prezentat sursele pe care și-a fundamentat afirmația....
Lista furnizorilor de energie, după scumpirea facturilor. Cine vinde cel mai ieftin
Lista furnizorilor de energie, după scumpirea facturilor. Cine vinde cel mai ieftin
Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) a publicat noile tarife ale furnizorilor. Cele mai mici tarife sunt la Hidroelectrica. Ziare.com prezintă mai jos tarifele...
