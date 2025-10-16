Ministrul Energiei anunță repornirea lucrărilor la șapte hidrocentrale: "Energie sigură și curată produsă în România, locuri de muncă și stabilitate energetică"

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că România face un pas important spre independența energetică și spune că proiectul de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice a fost adoptat, repornind lucrările la șapte hidrocentrale care vor adăuga 214 MW de energie sigură în sistemul național.

"A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice, proiecte esențiale pentru securitatea energetică a țării. Prin această lege, repornim lucrările la șapte hidrocentrale strategice, care vor adăuga 214 MW de energie sigură în sistemul național:

- Răstolița – 35,3 MW

- Bumbești-Livezeni – 65,2 MW

- Surduc-Siriu (Nehoiașu) – 55 MW

- Pașcani (Siret) – 9,4 MW

- Cerna-Belareca – 14,7 MW

- Cornetu-Avrig / Căineni – 26,5 MW

- Cerna Motru-Tismana II (Baraj Vaja) – 8 MW

Energie sigură și curată produsă în România, locuri de muncă și stabilitate energetică pe termen lung. E doar începutul", spune ministrul.

