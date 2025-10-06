Negocieri finale cu Comisia Europeană pentru închiderea centralelor pe cărbune. România ar putea plăti penalități de 1 miliard de euro

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că săptămâna aceasta are loc la Bruxelles runda finală de negocieri cu Comisia Europeană privind închiderea centralelor pe cărbune, parte din jalonul 119 al PNRR. Autoritățile române susțin că oprirea acestor centrale în această iarnă ar pune sistemul energetic sub presiune și ar atrage penalități uriașe.

Ivan a precizat că România investește 1,6 miliarde de euro pentru tranziția către capacități pe gaze, energie solară și stocare, însă pentru iarna curentă este necesară păstrarea centralelor existente pentru a evita efectele negative asupra aprovizionării și bugetului energetic.

“Acum definitivez cu colegii de la CE Oltenia scenariile de lucru, mâine plec la Bruxelles să negociez, până vineri vom avea o poziție foarte clară a Comisiei pe jalonul 119 din PNRR, referitor la închiderea centralelor pe cărbune”, a spus ministrul Ivan, conform economica.net.

Penalități de un miliard de euro

România se va confrunta cu presiuni enorme în această iarnă în scenariul în care aceste centrale vor fi oprite.

Ads

“Dacă vom ajunge în situația de a le păstra și a ajunge la această corecție de un miliard de euro, toate măsurile Guvernului din pachetul 1, din pachetul 2, vor fi anulate de această penalitate pentru că România nu și-a atins țintele asumate prin PNRR”, a spus Ivan, care s-a declarat însă optimist că Bruxelles-ul va înțelege situația.

“Am luat 1,6 miliarde de euro pentru a închide capacitățile pe lignit și pentru a le înlocui cu capacități pe gaze, solar și stocare. Pe partea de solar, împreună cu Petrom suntem aproape de finalizare (parcuri fotovoltaice de circa 550 MW în asociere Petrom-CEO – n.red.). La cele două centrale pe gaze (Turceni 475 MW și Ișalnița 850 MW – n.red.) suntem în procesul de achiziție, am făcut rost de resurse pentru a crește bugetul și sperăm să le avem în aproximativ 2 ani. Ar trebui să ajungem la 2.200 MW stocare până la finalul anului viitor, vom intra și cu centrala de la Iernut” a explicat ministrul.

“Sunt foarte multe detalii complicate, vom negocia cu Comisia și sper că vom putea să evităm penalizarea de un miliard de euro și să trecem iarna aceasta fără să fie presiuni suplimentare asupra sistemului energetic”, a mai spus Ivan.

Ads