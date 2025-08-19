Riscul unei crize de carburanți, îndepărtat. Ministerul Energiei anunță încetarea situației de urgență referitoare la aprovizionarea cu țiței și motorină

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 19 August 2025, ora 21:49
Riscul unei crize de carburanți, îndepărtat. Ministerul Energiei anunță încetarea situației de urgență referitoare la aprovizionarea cu țiței și motorină
Bogdan Ivan, ministrul Energiei - FOTO Facebook Bogdan Ivan

Ministerul Energiei anunţă, marţi seară, încetarea situaţiei de urgenţă referitoare la aprovizionarea cu ţiţei şi motorină, instituită pe 28 iulie 2025. Ministrul Bogdan Ivan apreciază că măsurile luate au dus la evitarea unor riscuri de aprovizionare.

„Am încheiat oficial situația de urgență privitoare la aprovizionarea cu țiței a României. Riscul unei crize de carburanți a fost îndepărtat prin măsuri rapide și eficiente: am activat stocurile de urgență ale României și am asigurat continuitatea alimentării cu carburanți pentru români. Prin Ordinul de ministru publicat în Monitorul Oficial, am închis procedura de urgență, demonstrând că România are mecanisme solide de protecție și reacție, care funcționează atunci când este nevoie. Stabilitate pentru piață. Siguranță pentru români și companii”, a scris ministrul pe Facebook.

Situația de urgență - nivel criză fusese instituită ca urmare a notificării OMV Petrom privind dificultăți la importul de țiței, în urma contaminării cu cloruri organice de la portul de încărcare a două transporturi de țiței ce cumulau 184.000 de tone.

„Pentru asigurarea continuității aprovizionării, Ministerul Energiei a activat, la acel moment, procedurile legale privind utilizarea stocurilor de urgență ale României, conform legislației naționale și europene în vigoare. Reconstituirea stocurilor de țiței utilizate va fi realizată de către OMV Petrom S.A., în calitate de titular al obligației de stocare”, se menționa într-un comunicat de presă.

