Comandant celebru din Azovstal, primul comentariu după eliberarea din prizonierat: "Vom face totul într-o manieră organizată"

Bogdan Krotevici, șeful de stat major al regimentului Azov, liderul rezistenței din combinatul Azovstal, a postat un comentariu pe Twitter pentru prima dată după căderea în prizonierat, în luna mai.

Informațiile despre ofițerul ucrainean au fost vagi, nefiind clar care este starea lui de sănătate după perioada petrecută în prizonieratul rusesc.

Krotevici a făcut parte din tranșa de 215 prizonieri eliberați de Rusia pe 21 septembrie, în schimbul a 55 de ruși, printre care și fostul deputat Viktor Medvedciuk, prieten apropiat al lui Vladimir Putin care ar fi urmat să conducă guvernul-marionetă din Ucraina în cazul în care blitzkrieg-ul rusesc din 24 februarie ar fi reușit.

Cel mai probabil, ofițerul ucrainean a petrecut săptămâna scursă de la eliberare într-o secție spitalicească de recuperare.

"Sunt din nou în contact cu lumea. Am restabilit accesul la toate aplicațiile de mesagerie și la telefon. Nu vor fi deocamdată comentarii despre predarea noastră și prizonierat. Vom face totul într-o manieră organizată. Principalul obiectiv este să-i recuperăm pe toți apărătorii Azovstalului. Deja m-am întors la treabă, vă mulțumesc tuturor pentru sprijin!", a scris Krotevici într-un mesaj postat pe Twitter joi, 29 septembrie.

Krotevici a ajuns cunoscut la nivel mondial după fotografiile și filmele postate în ultimele zile și ore de rezistență la Azovstal.

Video of Ukrainian soldier in #Azovstal smirking at shelling. This guy is a badass!😂🙏🇺🇦 pic.twitter.com/eVYpRBfqWX