Procurorul Bogdan Licu a fost ales marți, 3 mai, de către Parlament, pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională (CCR). Acesta a declarat în plen că este pregătit să preia mandatul.

Licu, propus de PSD pentru această funcţie, a obţinut 208 voturi "pentru" şi 93 "împotrivă". El va ocupa funcţia de judecător al CCR pe locul actualului preşedinte al Curţii, Valer Dorneanu, al cărui mandat expiră în luna iunie.

Cristian Danileţ, propus de USR, a obţinut 59 voturi "pentru" şi 242 "contra", în timp ce candidatul propus de AUR, Ioan Sabău-Pop, a întrunit 34 voturi "pentru" şi 267 "contra".

"Vreau să vă spun tuturor că este o onoare pentru mine să fiu aici, în faţa dumneavoastră. Despre mine pot să vă spun că sunt magistrat, am o vechime de peste 25 de ani în magistratură, am parcurs aproape toate etapele profesionale în cadrul Ministerului Public, de la procuror cu funcţie de execuţie până la prim-adjunct al procurorului general. În două situaţii am fost şi procuror general interimar, în anul 2016 pentru trei luni şi în anul 2019 pentru 10 luni. Am fost şi membru al Consiliului Superior al Magistraturii, vicepreşedinte la CSM şi sunt pregătit să preiau mandatul de judecător la Curtea Constituţională", a afirmat Licu.

El a adăugat că în cazul în care va ajunge judecător la CCR va face ceea ce a făcut şi ca magistrat şi anume va apăra ordinea de drept, va apăra drepturile şi libertăţile cetăţenilor, va apăra Constituţia şi valorile naţionale ale României, dar şi valorile europene.

