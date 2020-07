Inalta Curte stabileste abia pe 7 octombrie 2021 primul termen in procesul in care Bogdan Licu cere renuntarea la titlul de doctor

Procedura, intre suspendare si tergiversare

O manevra juridica prin care Bogdan Licu incearca sa evite un eventual verdict oficial de plagiat, care ar duce automat la retragerea titlului stiintific. De altfel, in timpul procesului, Licu a incercat fara succes sa blocheze verificarile Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) facute in cazul lucrarii sale de doctorat.In acest caz, prima instanta sesizata, Curtea de Apel Bucuresti a respins ca neintemeiata solicitarea lui Bogdan Licu.Bogdan Licu a contestat decizia. Cazul a ajuns la Inalta Curte pe 22 ianuarie 2020, iar recent magistratii au stabilit primul termen de judecata pe 7 octombrie 2021, potrivit portalului instantei. In tot acest timp, pana la solutionarea acestui caz, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" si Ministerul Educatiei se contrazic atunci cand raspund la intrebarea daca verificarea tezei lui Bogdan Licu, procurorul general adjunct al Romaniei, este suspendata sau nu.Timpul trece insa, iar ANIMV nu trimite documentele la verificare pentru ca exista un process, potrivit unui articol G4Media.ro. In plus, in timpul corespondentei a doua dintre institutiile de mai sus, titlul tezei lui Licu a fost scris complet gresit, motiv de eroare materiala ce putea duce la o tergiversare si mai lunga a analizei.Totul are loc in contextual in care pe ultima suta de metri din actualul mandat , CNATDCU a decis suspendarea analizei tezei de doctorat a lui Bogdan Licu.Hotararea CNATDCU, despre care doi juristi de top au declarat pentru G4Media.ro ca nu este justificata, ii deschide calea lui Licu pentru un mandat linistit de trei ani la conducerea Parchetului. Cel mai probabil, o decizie finala a instantei in cazul lui Licu va fi data dupa terminarea mandatului de la Parchetul General si pensionarea sa.