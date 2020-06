Un an de la tentativele de a bloca plecarea din tara a micutei Sorina: Mai poate fi cercetat disciplinar prim- adjunctul procurorului general, Bogdan Licu?

Ce acuzatii i se aduc lui Licu

Sotii Sacarin: Sunt abateri disciplinare

Cronologia unei clasari

S-au facut verificari punctuale?

Ce spunea la interviul de la CSM

Un magistrat de la Curtea de Apel Bucuresti a cerut miercuri Inspectiei Judiciare sa trimita instantei documentatia completa care a stat la baza solutiei de clasare.Potrivit sotilor Sacarin, verificarile facute de Inspectia Judiciara in acest caz ar fi fost unele superficiale, iar mai multe probe esentiale ar fi fost ignorate de inspectori.Asa ca acestia cer desfiintarea rezolutilor de clasare si trimiterea dosarului la Inspectia Judiciara pentru ca aceasta sa completeze verificarile prealabile si sa realizeze verificari concrete cu privire la rolul lui Bogdan Licu.Potrivit familiei Sacarin, Licu ar fi incurajat prin demersurile sale nerespectarea hotararilor judecatoresti si a efectuat o imixtiune nepermisa in activitatea judecatorilor Curtii de Apel Craiova, deoarece a redeschis un dosar civil, solutionat definitiv de catre magistrati ai acestei instante.Parintii adoptivi ai Sorinei au facut plangere impotriva lui Bogdan Licu dupa ce acesta, in calitate de procuror general interimar, a deschis trei procese in care incerca sa blocheze iesirea micutei Sorina din tara si sa forteze printr-o cale extraordinara de atac sentinta definitiva de adoptie.In plus, procurorul general interimar al Romaniei a facut mai multe declaratii in cazul Sorinei, desi exista o ancheta in curs de desfasurare, cu privire la care acesta nu avea nicio informatie oficiala, ci cunostea subiectul exclusiv din mass-media.Concret, Bogdan Licu a deschis o ordonanta presidentiala, o suspendare a executarii adoptiei si un proces de revizuire. Toate cele trei procese intentate de Bogdan Licu au fost respinse pe rand, iar Parchetul General a fost obligat la plata cheltuielilor de judecata.Practic, familia Sacarin il acuza pe Licu ca ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare:- prin incurajarea nerespectarii hotararilor judecatoresti definitive;- deoarece ca urmare a masurilor luate de procuror, faptele penale sesizate in dosarul nr. 502/P/2019 de lipsire de libertate a minorei de catre familia asistentilor maternali, Mariana si Vasile Saramat, au ramas necercetate timp de mai mult de 9 luni;- prin formularea unor actiuni inadmisibile cu scopul de a bloca iesirea din tara a Sorinei si a parintilor adoptivi.- Familia Sacarin sesizeaza Inspectia Judiciara.- Inspectorul judiciar Gina Magirescu dispune clasarea sesizarii.- Familia contesta clasarea la seful Inspectiei Judiciare si la Curtea de Apel Bucuresti.- Seful Inspectiei Judiciare, judecatorul Lucian Netejoru, respinge sesizarea familiei Sacarin.- Incepe procesul in care familia Sacarin contestea clasarea Inspectiei Judiciare. Procesul a fost amanat aproape un an deoarece procesele au fost suspendate in timpul pandemiei.Sotii Sacarin arata judecatorilor sa constate ca Inspectia Judiciara nu a facut mai multe verificari punctuale. De exemplu, in cazul promovarii de catre Bogdan Licu a cererii de revizuire a adoptiei.Daca Inspectia Judiciara a realizat verificari institutionale cu procurorii de la serviciul judiciar care au formulat concluzii de admitere a adoptiei, inainte de a investi Curtea de Apel Craiova cu cererea de revizuire."Daca cererile formulate de procuror au fost redactate de acesta si care este modalitatea in care, in cererile procurorului general, au fost preluate pasaje intregi din cererile formulate de fostul asistent maternal," se arata in cererea de chemare in judecata.Trebuie spus ca impotriva lui Licu, sunt depuse ca probe chiar afirmatiile facute de acesta in timpul interviului de la CSM pentru functia de prim- adjunct al procurorui general. Pe 20 ianurie 2020, in sedinta publica, Licu afirma urmatoarea motivatie reala a cererii de revizuire a adoptiei:"Si pentru ca tot vorbeam, intr-o forma sau alta de asumare, eu mi-am asumat sa ma implic in acel caz (...).[i]In cazul micutei Sorina, la fel, as fi putut sa spun simplu:(...) puteam sa stau linistit, sa nu ma implic, dar nu am ales sa fac acest lucru, pentru ca un Procuror general nu trebuie sa fie spectator. (...)Eu mi-am asumat, si m-am implicat, cat am putut eu de mult, cat m-a dus pe mine capul, pe romaneste. (...)Si daca, dupa toate aceste lucruri, s-a intamplat un lucru bun - si ma bucur ca s-a intamplat asa - este ca micuta Sorina a mai stat 30 de zile in Romania, a avut parte de consiliere psihologica in Romania, in limba romana, si, dupa cum am vazut la televizor, a inteles mai bine ce este cu ea si care este soarta ei si viitorul ei. De aceea am ales sa ma implic."Pe de alta parte, potrivit documentelor depuse la Curtea de Apel Bucuresti, Inspectia Judiciara cere magistratilor sa respinga ca neintemeiata cererea sotilor Sacarin.