Lobonț s-a iubit cu fiica lui George Copos: cum a reacționat fostul patron al Rapidului când a aflat

Bogdan Lobonț s-a remarcat la Rapid pe vremea când era doar un puști și a câștigat campionatul cu echipa giuleșteană în sezonul 1998-1999.

Tot în acea perioadă, Bogdan Lobonț a avut o relație de un an cu Alexandra Copos, fiica patronului de la Rapid.

Lobby spune că George Copos nu a avut nimic de obiectat, însă s-a supărat când portarul a plecat la Ajax.

"Prima relaţie serioasă am avut-o cu Alexandra Copos şi a durat aproape un an. Erau vremuri frumoase.

„Nu știu cum a văzut-o el (n.r. - George Copos) relația, chiar nu știu. De opus nu s-a opus niciodată.

Multă lume l-a catalogat ca și o persoană care nu e darnică, cu mine nu a fost așa. O persoană extraordinară, sufletist și rapidist. Nu spun când pierdea Rapid, când făcea egal Rapid nu ieșea din casă. Când am plecat de la Rapid la Ajax nu a vorbit cu mine trei luni de zile. Îl sunam, îmi răspundea și zicea Nu vreau să vorbesc cu tine! și închidea. Am plecat în martie, am vorbit cu el în iunie când am venit în vacanță, atunci am reușit să vorbesc cu el. Sunt convins că a ținut foarte mult la mine și ține în continuare”, a declarat Bogdan Lobonț pentru Fanatik.