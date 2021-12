Cât de riscantă e meseria de portar de fotbal! E incredibil cum arată degetele lui Bogdan Lobonț: ”Puteam să mă fac scriitor!” FOTO

Fostul mare portar Bogdan Lobonț (43 de ani), în prezent selecționer la naționala Under 20 a României, a fost invitat de gsp.ro la „Prietenii lui Ovidiu”, ocazie cu care a dezvăluit felul în care arată mâna sa dreaptă, mai ales degetele fracturate de-a lungul timpului.

„Singurele care au scăpat sunt de la mâna stângă, în rest am avut patru fracturi și două operații, plus o placă de titanium pe care am scos-o după șase luni pentru că nu mă simțeam confortabil. Asta e meseria pe care am ales-o. Puteam să mă fac scriitor și aveam degetele bine mersi”, a spus Lobonț.

”Nu-mi pare deloc rău că m-am făcut portar, absolut deloc! Dacă m-aș mai naște încă o dată și ar fi să aleg, tot portar aș alege. Sincer să fiu, în ultima perioadă îmi mai venea câte un gând: "De ce m-am lăsat?". Am renunțat la 40 de ani, dar când văd prin campionatul nostru ce portari de hochei și de handbal avem, parcă, parcă îmi vine să mă reapuc”, a completat fostul titular al naționalei României.

