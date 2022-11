Bogdan Olteanu va sărbători majoratul fiicei lui în Sultanatul Oman. Avocat: „A plătit prejudiciul, ceea ce arată că este disciplinat și onest”

Bogdan Olteanu a reușit să îi convingă pe judecători să-l lase să plece din țară în Sultanatul Oman, în perioada 12-19 decembrie, acolo unde fiica lui își serbează majoratul. Avocatul fostului viceguvernator al BNR a arătat că clientul lui a plătit benevol prejudiciul, iar Bogdan Olteanu le-a spus magistraților că abia așteaptă să se întoarcă în societate.

Bogdan Olteanu a venit la Curtea de Apel București miercuri, 16 noiembrie, într-un pardesiu cernit și cu o căciulă pe cap, hotărât să obțină permisiunea instanței de a părăsi țara pe finalul procesului în care cere revizuirea deciziei de condamnare la pedeapsa de 5 ani de închisoare pentru trafic de influență în favoarea lui Sorin Ovidiu Vîntu.

Omul care odată era șeful Camerei Deputaților și și-a proiectat vila după modelul casei de pe bancnota de 10 lei și-a așteptat rândul în sala de judecată și a vorbit în fața instanței politicos și reținut.

„Dorința mea, de când am fost condamnat, a fost să mă întorc cât mai repede în societate și a rămas așa, mai ales acum. Nu se pune problema că nu mă voi întoarce în țară. Este o chestiune strict personală, de consolidare a familiei, mai ales că vârsta copiilor mei va face ca aceștia să plece la facultate”, a declarat Bogdan Olteanu în ultimul cuvânt.

Anterior, avocatul fostului viceguvernator al BNR a fost nevoit să explice pe larg ce vrea să facă Bogdan Olteanu tocmai în Sultanatul Oman, mai ales că procurorii au ridicat problema că statul respectiv n-are acord de extrădare cu România.

„Ar trebui ca organele statului să dovedească pericolul deplasării pe care clientul meu intenționează să o facă. Faptul că România nu are acord de extrădare cu Sultanatul Oman nu a fost nicio clipă un criteriu pentru alegerea acestei destinații. Vedem că România are probleme în a recupera persoane care au fugit în țări cu care statul român are acorduri de extrădare. (…) Parchetul a formulat o cerere de sesizare a CJUE care, dacă se va admite mâine (n.r. – joi, 17 noiembrie) revizuirea ar putea dura încă 2 ani. Domnul Bogdan Olteanu a avut disponibilitatea de a achita prejudiciul. Este vorba despre o confiscare a unei sume importante de bani pe care el, cu ajutorul familiei, a făcut eforturi pentru a fi achitată. S-a conformat benevol – indiferent cum vede el soluția de condamnare – și asta dovedește că este un om disciplinat și onest”, a arătat avocatul lui Bogdan Olteanu.

Avocatul făcea referire la cei 1 milion de euro cu privire la care instanța i-a instituit lui Bogdan Olteanu sechestru pe avere, aceasta fiind suma pe care Olteanu a plătit-o „onest și disciplinat”.

DNA: „Majoratul fiicei nu este un motiv suficient”

Procurorul de ședință al DNA a cerut instanței să nu îl lase pe fostul viceguvernator BNR să părăsească țara.

„Din punctul nostru de vedere, acesta nu are un motiv suficient de serios pentru a părăsi țara. Majoratul fiicei nu este suficient pentru a justifica plecarea acestuia, mai ales într-o țară cu care România nu are acord de extrădare”, a declarat procurorul DNA.

După câteva ore la de finalizarea ședinței de judecată a venit și soluția:

„Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia formulată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, împotriva încheierii penale din data de 31 octombrie 2022 pronunțată de Tribunalul București – Secția I penală, în dosarul 15635/3/2022/a2”, se arată în minuta CAB.

Asta înseamnă că judecătorii instanței de control judiciar au confirmat decizia Tribunalului prin care lui Bogdan Olteanu i s-a permis să părăsească țara în perioada 12-19 decembrie pentru a pleca în Sultanatul Oman.

Tribunalul București se va pronunța joi cu privire la cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) formulate de DNA, cu o serie de întrebări referitoarea la aplicarea hotărârii Curții Constituționale pe tema prescripţiei.

Cum încearcă DNA să oprească „marea prescripție”

După a doua decizie a CCR pe tema articolului 155 Cod penal – cea în care judecătorii constituționali au statuat că România nu a avut legislație în perioada 2018-2022 cu privire la întreruperea cursului prescripţiei – Bogdan Olteanu a formulat o cerere de revizuire care, odată admisă în principiu, a dus la eliberarea lui din închisoare.

Procurorii DNA se pregătesc să ceară sesizarea CJUE cu o serie de întrebări legate de modul de aplicare a celor două decizii CCR privind prescripția. Sesizările au fost sau urmează a fi depuse în mai multe dosare, printre care și cel al lui Bogdan Olteanu.

La fel ca în anul 2019 - atunci când soarta mai multor dosare de corupție era sub semnul întrebării după ce Curtea Constituțională decisese că la nivelul Înaltei Curți completurile de judecători erau ilegal constituite – urmare a deciziei instanței de control constiuțional din 26 mai 2022 care a declanșat scandalul prescripţiei, DNA a decis să îi sesizeze pe judecătorii europeni.

Surse judiciare ale Ziare.com arată că procurorii DNA îi întreabă pe judecătorii CJUE ce anume are întâietate: deciziile CCR pe tema prescripţiei sau interesele financiare ale Uniunii Europene?

Bogdan Olteanu, liberalul plătit „regește” de Sorin Ovidiu Vîntu

Întrebările sunt puse în contextul în care 557 de cauze penale, în care prejudiciul estimat se ridică la 1,2 miliarde euro, iar valoarea totală a mitei şi a traficului de influenţă se ridică la 150 milioane euro, vor fi închise ca urmare a deciziilor privind prescripţia.

De aceea, procurorii DNA vor să afle cum se „împacă” deciziile CCR pe tema prescripţiei cu prevederile din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Întrebările pot fi citite aici.

Bogdan Olteanu stătea la pușcărie din 29 octombrie 2020, după ce a fost condamnat pentru că a primit 1 milion de euro de la SOV pentru a-l „unge” ca guvernator al Deltei Dunării pe Liviu Mihaiu.

Amintim că scopul întregii „afaceri” era, pentru SOV, să își îndeplinească visul de a crea „benzinării plutitoare” pe Dunăre, un fel de barje din care ambarcațiunile ar fi putut alimenta din mers.

Pe 24 decembrie 2019, Tribunalul București l-a condamnat pe fostul viceguvernator al BNR la 7 ani pentru trafic de influență, pedeapsă scăzută la 5 ani de Curtea de Apel București în data de 29 octombrie 2020.

