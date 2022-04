Vintu, audiat prin videoconferinta din celula de la Rahova: Am dat 2 milioane de dolari pentru campania electorala a PNL

Milionarul Sorin Ovidiu Vintu (SOV), inchis in penitenciarul Rahova, unde executa o condamnare, a explicat miercuri in fata unui judecator de la Tribunalul Bucuresti ca cele doua milioane de dolari, pe care a fost acuzat ca i-a dat mita in 2008 lui Bogdan Olteanu, erau pentru finantarea campaniei PNL.

"Intreaga suma de bani am dat-o domnului Bogdan Olteanu. Pentru mine el reprezenta interfata cu partidul. Ma refer la suma de 1 milion de dolari pentru campania partidului pe Bucuresti si 1 milion de dolari pentru campania PNL pe intreaga tara, la nivel national. Banii i-am dat prin intermediarul Ion Eftimie. Octavian Turcanu era trezorierul meu si el s-a ocupat de problemele financiare cu referire la sumele de bani de care am vorbit", a precizat Sorin Ovidiu Vintu, intr-o declaratie de martor.

Intermediarul sau, afaceristul Ion Eftimie ar fi fost, potrivit propriei sale marturii: "Trimisul meu in diverse cabinete, de la Basescu la alti politicieni."

Audiat prin videoconferinta

Inedit, audierea lui SOV a avut loc prin sistemul de videoconferinta al instantei. Afaceristul este in penitenciarul Rahova unde executa o condamanare. Initial, Vintu nu a vrut sa fie audiat ca martor in acest caz, deoarece are calitatea de suspect intr-un dosar disjuns din acesta si ar exista riscul de a se autoincrimina.

Ads

Judecatorul i-a explicat, insa, ca nu exista acest risc. "Sa se noteze ca am fost obligat sa dau aceasta declaratie", a spus SOV, din celula sa.

Prudent in declaratii

Milionarul a fost insa prudent in declaratiile privind posibila sa implicare penala. In esenta, el a dat de inteles ca banii nu erau pentru Bogdan Olteanu, ci pentru sprijinirea PNL. In schimb, partidul l-ar fi sustinut in lupta sa impotriva braconierilor din Delta Dunarii si pentru protejarea eco-sistemului.

"Mi-am facut o cauza in a proteja Delta Dunarii. Pentru asta aveam nevoie de sprijin politic. Am decis sa finantez un partid politic care dupa toate sondajele urma sa vina la putere si pentru a obtine sprijinul in aceasta lupta", a explicat Vintu.

A sustinut ca este mare ecologist

El a aratat ca, desi avea multe proprietati in Delta, le-ar fi inchis, "pentru a stavili numarul turistilor needucati". In plus, a dezvaluit ca braconierii erau mana in mana cu autoritatile din acea zona si voia sa-i opreasca. Astfel, numirea guvernatorului Deltei era un prim pas in a-i opri pe braconieri.

Ads

"Am aratat la inceputul declaratiei ca nu aveam interese de afaceri in Delta, deoarece mi-am inchis toate bazele turistice. Presupunand ca aveam nevoie de vreo autorizatie, ei bine, era mult mai simplu sa o cumpar cu 10-15 mii de dolari, decat sa finantez cu milioane de dolari o campanie electorala", a explicat SOV.

Discutiile acestuia cu Bogdan Olteanu s-ar fi referit la sprijinul pe care PNL ar fi putut sa i-l dea "in lupta pe care o duceam pentru conservarea si protejarea Deltei."

SOV: Liviu Mihaiu iubea Delta

"In acest fel, numirea lui Liviu Mihaiu, un individ care iubea Delta ca si mine, in functia de guvernator al Deltei era un prim pas. Era doar un prim pas, in pachetul de masuri ce trebuiau luate. Prin urmare, aduc ca argument in acest sens faptul ca Liviu Mihaiu cat timp a fost guvernator al Deltei a fost cel mai necrutator dusman al braconierilor, pandind nopti in sir miscarile acestora.

Deci domnul Bogdan Olteanu a acceptat sa ne sprijine in aceasta lupta, dar neputand sa o faca singur, trebuia sa-si asigure sprijinul intregului partid. Acesta a fost motivul pentru care am finantat o parte din acea campanie electorala", a relatat Vintu.

Ads

Intrebarile

DNA: Ce persoana anume a inmanat banii lui Olteanu?

SOV: Nu cunosc. Dispozitia eu i-am dat-o lui Ion Eftimie. Turcanu i-a dat banii lui Eftimie si el s-a ocupat mai departe.

DNA: Daca isi mentine declaratia din 28 iunie 2016, in care afirma ca suma de doua milioane de euro i-a dat-o lui Bogdan Olteanu pentru numirea lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii?

SOV: Nu mentin aceasta declaratie. Am aratat la inceput ca intrebarile organului de urmarire penala au fost tendentioase si au denaturat adevarul. Asa cum am aratat, banii nu au fost dati pentru numirea lui Liviu Mihaiu, erau pentru sprijinul politic al PNL-ului in lupta pe care eu o duceam pentru protectia Deltei. Liviu Mihaiu era doar un prim pas.

Avocata Bogdan Olteanu: Daca a fost informat vreodata de catre Ion Eftimie ca a livrat banii lui Bogdan Olteanu?

SOV: Ion Eftimie mi-a apus ca si-a facut treaba, nu discutam niciodata detaliile astea.

Ads

Avocata: Daca in vara lui 2008 stia ca Liviu Mihaiu este intr-o relatie de prietenie din 1990 cu Calin Popescu Tariceanu?

SOV: Evident ca stiam.

Avocata: Cum il privea pe Olteanu la nivel politic si ce subiecte aborda cu acesta?

SOV: Pentru mine Bogdan Olteanu insemna PNL. Putea sa-l chene oricum, si Vasile, si Ion, nu ma interesa. Vorbeam doar de protectia Deltei.

Avocata: A afirmat la un moment dat ca Eftimie Ion este un mare mincinos, mentineti afirmatia?

SOV: Dupa ce au inceput necazurile mele, am aflat ca acest domn m-a mintit in foarte multe ocaziii.

Judecatoare: Este posibil sa va fi mintit si cu privire la banii dati lui Olteanu?

SOV: Evident.

Procesul in acest caz continua pe 31 ianuarie, atunci cand vor fi audiate in sedinta publica doua interceptari ambientale.

Acuzatiile DNA

Bogdan Olteanu a fost trimis in judecata in 18 octombrie 2016, pentru trafic de influenta, fiind acuzat ca in 2008, cand era presedinte al Camerei Deputatilor, a primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiun Vintu un milion de euro si sprijin electoral constand in servicii de marketing si consultanta, in schimbul interventiilor la premierul de la acea data, Calin Popescu Tariceanu, pentru numirea lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii.

Banii de la Sorin Ovidiu Vintu ar fi ajuns printr-un intermediar la Bogdan Olteanu, fiind dati in biroul acestuia din PNL, au aratat procurorii in rechizitoriu.

Transferul banilor ceruti de Bogdan Olteanu ar fi fost facut dintr-un cont bancar deschis in Cipru si intr-unul din Bulgaria, deschis de o firma inregistrata in Delaware, Statele Unite. Din contul din Bulgaria, banii au fost retrasi in numerar in trei transe, in 28-30 octombrie 2008, au mai stabilit procurorii.

Liviu Mihaiu a fost numit, in septembrie 2008, de catre premierul de atunci, Calin Popescu-Tariceanu, in functia de guvernator al rezervatiei naturale Delta Dunarii, post pe care l-a ocupat pana in februarie 2009.

Ads