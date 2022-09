Olteanu spune ca Basescu se manifesta ca un presedinte jucator

Presedintele Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu, i-a raspuns miercuri sefului statului, tot printr-o scrisoare, in care il acuza pe Traian Basescu de tergiversarea solutionarii dosarelor fostilor ministri, prin refuzul sau de a sesiza Legislativul de la bun inceput.

Potrivit presedintelui Camerei Deputatilor, intarzierea celor doua cauze referitoare la Nastase si Mitrea s-a produs din cauza refuzului lui Traian Basescu de a sesiza de la inceput Parlamentul, in loc sa astepte pana la decizia Curtii Constitutionale, informeaza NewsIn.

"Desi v-am atras atentia in mod public ca refuzul de a sesiza Parlamentul Romaniei se va solda cu decizii de anulare a urmaririi penale in justitie, ati refuzat sa respectati legea si ati transformat procedurile legale intr-un conflict personal, soldat cu amenintari si santaj la adresa ministrului Apararii Nationale, Teodor Melescanu", a mai notat Olteanu.

Bogdan Olteanu precizeaza ca, din toamna trecuta, si-a exprimat regretul fata de refuzul presedintelui de a colabora cu membrii Comisiei prezidentiale infiintata prin Ordonanta de Urgenta si desemnata de Consiliul Superior al Magistraturii, tergiversand astfel solutionarea dosarelor de coruptie vreme de cateva luni.

Presedintele Camere Deputatilor mai spune ca seful statului a contribuit la tergiversarea dosarelor asteptand ca judecatorii Curtii Constitutionale sa intervina si sa dea un verdict in interesul sau.

"Insistentele dumneavoastra au fost sanctionate de Curtea Constitutionala care, la sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii, a stabilit ca incalcati prevederile legale si ca nu aveti competenta de a cere urmarirea penala a ministrilor parlamentari. In felul acesta s-a ajuns la sesizarea Parlamentului Romaniei la data de 21 aprilie 2008 in cazul Miron Mitrea si la data de 24 aprilie 2008 in cazul Adrian Nastase, producandu-se, prin refuzul dumneavoastra de a va asuma raspunderi si de a aplica legea, o intarziere de peste sase luni in actul de justitie", a precizat Olteanu.

El a amintit si "semnalele repetate" pe care i le-a transmis sefului statului de a respecta Legea 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, lege ce a fost elaborata de "apropiatul" presedintelui, Valeriu Stoica, si care preciza "cat se poate de clar ca institutiile competente cer inceperea urmaririi penale".

"Va asigur, la randul meu, de nemultumirea pe care o am legata de tergiversarile succesive in solutionarea dosarelor de mare coruptie din Romania" , mai mentioneaza Olteanu.

Olteanu ataca deputatii pedelisti

In scrisoarea catre seful statului, presedintele Camerei Deputatilor a precizat ca, daca dorinta lui Basescu "privind functionarea justitiei ar fi fost sincera", ar fi trebuit sa-i mobilizeze la vot pe parlamentarii PD-L.

"Daca numai jumatate dintre parlamentarii PD-L absenti, ar fi fost prezenti la dezbaterile de ieri, votul ar fi fost valabil exprimat", a sustinut Olteanu.

"Din nefericire, constat ca va manifestati ca presedinte jucator si ca lider PD-L doar atunci cand interesul v-o cere, iar atunci cand interesele nationale legate de lupta anticoruptie sunt in joc, preferati sa faceti corespondenta doar cu mine. Spre informarea dumneavoastra, parlamentarii liberali au avut o mai buna prezenta la votul de ieri decat cei ai PD-L", se arata la finalul scrisorii.

Presedintele Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu, a anuntat ca membrii PD-L nu ar trebui sa sustina ca lupta impotriva coruptiei din moment ce 17 deputati au lipsit de la sedinta de marti din Parlament, in care nu s-a putut decide avizarea urmaririi penale in cazurile Miron Mitrea si Adrian Nastase.

"17 deputati PD-L nu au fost prezenti la sedinta pe cand de la PNL au lipsit doar 12. Ei au tinut discursuri toata ziua prin tara si pe unde mai sunt membrii PD-L si nu au fost prezenti la vot. Sa nu spuna ca lupta impotriva coruptiei cand ei sunt cei care au lipsit", a mai adaugat presedintele Camerei Deputatilor.

Bogdan Olteanu a mentionat ca cel mai probabil aceasta chestiune se va vota in prima sedinta a Camerei Deputatilor care va fi in toamna.

Votul pentru cererile DNA de incepere a urmaririi penale in cazurile fostilor ministri, deputatii PSD Miron Mitrea si Adrian Nastase, a fost declarat nul marti, din cauza neintrunirii numarului minim de sustineri, respectiv 220.

Din numarul total de 329 de deputati au fost prezenti doar 208, iar cererile DNA se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul deputatilor.

