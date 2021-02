Probele care l-au trimis 5 ani la inchisoare pe Bogdan Olteanu. Detalii noi despre spaga de 1 milion de euro data in sediul PNL, intr-un rucsac

Milionul de euro, confiscat

Probele incriminatoare

Banii, dati intr-un rucsac

Ce rol avea anuntul lui Olteanu

"Probatoriul confirma remiterea banilor"

"Olteanu avea influenta asupra lui Tariceanu"

Detaliile apar in motivarea deciziei definitive judecatoresti prin care Bogdan Olteanu a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru trafic de influenta. Curtea de Apel Bucuresti i-a redus, practic, pedeapsa stabilita initial de prima instanta Decizia definitiva a fost data la sfarsitul lunii octombrie 2020 , dar instanta a motivat-o la inceputul lunii februarie.Este vorba de dosarul in care politicianul a fost acuzat ca a primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu un milion de euro si sprijin electoral constand in servicii de marketing si consultanta, in schimbul interventiilor la premierul de la acea data, Calin Popescu Tariceanu , pentru numirea lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii. Instanta a mai decis si confiscarea sumei de un milion de euro."Sub aspectul duratei acestei pedepse, imprejurarile concrete in care a fost comisa infractiunea retinuta, urmarea socialmente periculoasa produsa (starea de pericol pentru buna desfasurare a raporturilor de serviciu in cadrul Guvernului Romaniei, prin desemnarea intr-o functie publica specifica a unei persoane in absenta unor criterii de performanta si meritocratie), mijloacele folosite, motivul savarsirii faptei si scopul urmarit - caracterizat de obtinerea unor foloase necuvenite sunt elemente care, coroborate, desi reliefeaza o gravitate ridicata a infractiunii comise, reclama o pedeapsa cu inchisoarea intr-un cuantum semnificativ dar nu maximul prevazut de lege," explica Curtea de Apel Bucuresti.Curtea a apreciat, concordant cu instanta de fond, ca vinovatia lui Bogdan Olteanu este dovedita, dincolo de orice indoiala rezonabila. Judecatorii arata ca ansamblul circumstantelor faptice in care a fost comisa infractiunea dedusa judecatii a fost retinut corect de Tribunal, care a evaluat temeinic probatoriul administrat, atat in faza de urmarire penala, cat si pe parcursul cercetarii judecatoresti.Instanta trece in revista probele din dosar: marturii si interceptari."In virtutea efectului integral devolutiv al apelului, efectuand propria analiza, Curtea constata intemeiate statuarile primei instante, referitoare la circumstantele in care, in contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din decembrie 2008 si pe fondul relatiilor de prietenie dintre inculpat si premierul in functie al Romaniei de la acea data au fost savarsite acte de trafic de influenta.Probatoriul testimonial si declaratiile inculpatului, ansamblul inregistrarilor convorbirilor telefonice sau ambientale purtate intre acestia si inscrisurile existente la dosar au demonstrat, cu certitudinea impusa de art. 103 alin. (2) teza finala din C. proc. pen., ca in perioada iulie-noiembrie 2008, inculpatul Olteanu Bogdan a solicitat si a primit de la Sorin Ovidiu Vintu un milion euro si sprijin electoral, constand in servicii de marketing si consultanta, in schimbul efectuarii de demersuri pe langa premierul Calin Popescu Tariceanu pentru determinarea numirii lui Liviu Mihaiu ca guvernator al Deltei Dunarii," explica judecatorii.In motivarea deciziei de condamnare, Curtea de Apel Bucuresti a punctat mai multe probe relevante. In primul rand este vorba de declaratiile unor apropiati ai lui Vintu: sindicalistul Ion Eftimie, fiul acestuia - Adrian Ionut Eftimie, si avocatul Octavian Turcanu, trezorierul lui SOV.Adrian Ionut Eftimie a explicat ca, in cursul anului 2008, la ordinul lui SOV, a transferat bani dintr-un offshore din Cipru, iar un milion de euro i-ar fi predat in numerar lui Bogdan Olteanu, in sediul PNL . Acest martor a fost supus testului cu detectorul de minciuni, rezultand ca este sincer."Declaratiile constante ale martorului Eftimie Ionut Adrian (atat din faza de urmarire penala, cat si din fata instantei de fond) au confirmat interesul denuntatorului Vintu Sorin Ovidiu in desemnarea unei persoane cunoscute lui ca guvernator al Biosferei Delta Dunarii deoarece avea proprietati imobiliare in Biosfera Delta Dunarii si urmarea dezvoltarea zonei conform dorintelor sale. ( Liviu Mihaiu lucra, la acel moment la Radio Guerrilla, post finantat de Sorin Ovidiu Vintu, fiind intr-o pozitie de subordonare fata de acesta).Martorul a confirmat depozitia denuntatorului referitoare la dispozitia sa de retragere a unei sume de 2 milioane de euro, 1 milion de euro fiind transferati din contul denuntatorului in contul IT Media Productions Delaware si al doilea milion in contul sau personal, aceasta suma fiind retrasa in numerar si predata ca atare inculpatului Olteanu Bogdan in imprejurarile descrise de martor- la sediul PNL , intr-un rucsac.In sprijinul acuzatiei si sustinerea declaratiilor sus aratate sunt si depozitiile martorului Mihaiu Liviu, care a demisionat din functia de director editorial la Radio Guerrilla, detinut de Vintu Sorin Oviiu pentru a fi numit guvernator si anterior numirii oficiale a fost anuntat de premierul Tariceanu despre iminenta sa desemnare, dupa cum a fost informat de Vintu despre negocierea functiei la nivel politic.O alta dovada care atesta interesul numirii lui Liviu Mihaiu ca guvernator (in considerarea relatiilor cu denuntatorul si interesului acestuia in Delta) o constituie si absenta oricarui motiv de schimbare a guvernatorului in functie - martorul Cononov Paul, caruia in vara lui 2008, i s-a cerut demisia din functie de catre inculpat.Fara nici o motivare justificata acesta a fost revocat, dupa ce a refuzat sa isi dea demisia, prin aceiasi Hotarare nr. 1.088/2008 din data de 18.09.2008 a Guvernului, prin care a fost desemnat Mihaiu Liviu si nici nota de fundamentare a hotararii nu este edificatoare," mai motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.Curtea a subliniat ca nu exista nici o urgenta in schimbarea guvernatorului Deltei si cu atat mai putin nu exista nici o justificare dar proiectul de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara prin decizia primului-ministru Calin Popescu Tariceanu avizele necesare fiind obtinute in cursul aceeasi zile."Inculpatul Olteanu Bogdan a fost primul demnitar care a anuntat public ca Liviu Mihaiu va fi numit guvernator al Rezervatiei Biosferei- aparitia si declaratia acestuia avand natura de a face dovada - fata de denuntator - a indeplinirii promisiunii," explica judecatorii.Magistartii atrag atentia si asupra cronologiei din acest caz."Succesiunea cronologica a faptelor astfel stabilita rezulta si din documentele bancare obtinute din care rezulta ca societatea Demera Investments Cipru (controlata de Vintu Sorin Ovidiu) a transferat la data de 22 octombrie 2008 un milion de euro in contul din Bulgaria detinut de societatea IT Media Productions, (administrata de Eftimei Ionut Adrian) de unde a fost ridicat in numerar de acesta in datele de 28, 29 si 30 octombrie 2008 (Mihaiu Liviu fiind numit guvernator la data de 18 septembrie 2008).Deopotriva si din procesele verbale de redare a convorbirilor interceptate a rezultat ca Sorin Ovidiu Vintu urmarea numirea lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Rezervatiei Biosferei, ca acesta a facut demersuri pe langa Olteanu Bogdanin perioada iulie-septembrie 2008 in acest sens (...) si ca a cunoscut ca Liviu Mihaiu va fi numit guvernator inca din data de 2 septembrie 2008 (cu mai mult de doua saptamani inainte de numirea efectiva.Totodata, a rezultat pozitia de subordonare in care se afla Liviu Mihaiu fata de Sorin Ovidiu Vintu, fiind de notorietate ca postul de radio Guerrilla era controlat la acel moment de cel din urma," conchide Curtea de Apel Bucuresti.Potrivit instantei, probatoriul confirma cu certitudine ca actul de acceptare a remiterii sumei de bani comis de Bogdan Olteanu cu sprijinul celorlalte persoane implicate, a survenit in luna iulie 2008 si a vizat remunerarea influentei pe care inculpatul o avea asupra primului ministru pentru a-l determina sa efectueze demersuri pentru desemnarea lui Liviu Mihaiu ca guvernator al Deltei."In ceea ce priveste suma ce a facut obiectul actului de pretindere, in cauza de fata, probatoriul a confirmat ca valoarea acesteia a fost de 1.000.000 de euro, iar modalitatea in care a fost predata inculpatului este cea indicata de martorul Eftimie Ionut Adrian, (numerar, intr-un rucsac la sediul PNL) a carui depozitie a fost constanta.Imprejurarea ca denuntatorul a indicat la un moment dat ca moneda dolarul si suma de 2 milioane nu este relevanta, eroarea cu privire la moneda nefiind una de esenta si derivand din valorile relativ asemanatoare ale celor doua valute la momentul respectiv iar suma de 2 milioane de euro s-a referit nu doar 1 milion de euro din cauza, dar si la suma de 1 milion pretins predata premierului Calin Popescu Tariceanu, care a constituit obiectul unui alt dosar.Caracterul veridic al cuantumului de 1.000.000 de euro rezulta, insa, din probele administrate, astfel cum au fost analizate in prezenta, cu precadere din inscrisurile emanate de la banca care atesta sumele transferate din contul denuntatorului in perioada imediat ulterioara numirii lui Liviu Mihaiu ca guvernator," explica instanta.Judecatorii mai arata ca dispunerea unei solutii de clasare in cauza in care a vizat suma de 1 milion de euro, pretins a fi fost predata primului ministru, nu poate avea vreo influenta pentru cauza de fata."Inculpatul avea influenta asupra primului - ministru Calin Popescu Tariceanu a promis ca va interveni pentru a-l determina sa faca ori sa nu faca un act ce tinea de atributiile de serviciu (emiterea Hotararii de Guvern nr. 1088 din 2008 fiind semnata de primul ministru, care a introdus-o suplimentar pe ordinea de zi).Actul a constat in numirea martorului Mihaiu Liviu in functia de guvernator in Delta Dunarii, inculpatul primind in schimbul acestei interventii in afara sumei de 1 milion de euro si servicii electorale INSOMAR a elaborat o serie de materiale pentru care nu a incheiat un contract valabil cu inculpatul iar acesta nu a achitat contravaloarea serviciilor).Promisiunea facuta de martorul Vontu Sorin Ovidiu a fost acceptata de inculpat (materialele nu faceau parte din cele pe care INSOMAR le putea la dispozitia potentialilor clienti, in vederea incheierii unor contracte , ci au reprezentat rezultatul unei munci derulate pe parcursul unei perioade insemnate, august - noiembrie 2008, de o echipa formata din angajati ai INSOMAR).Curtea constata asadar ca probele administrate dovedesc, dincolo de orice indoiala rezonabila, vinovatia inculpatului cu privire la fapta de trafic de influenta," conchide Curtea de Apel Bucuresti.Bogdan Olteanu a fost incarcerat pe 29 octombrie 2020, zi in care a inceput executarea pedepsei.