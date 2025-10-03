Românul care a învins-o pe U Craiova în Conference League: ”Îmi pare rău, dar sunt fericit. Cred că i-am dominat un pic...”

Autor: Teodor Serban
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 10:18
Românul care a învins-o pe U Craiova în Conference League: ”Îmi pare rău, dar sunt fericit. Cred că i-am dominat un pic...”
Bogdan Racovițan. Foto: Facebook / UEFA Euro 2024

Jucătorul român al echipei poloneze de fotbal Rakow Czestochowa, Bogdan Racovițan, a afirmat, joi seara, după meciul cu Universitatea Craiova, câștigat cu 2-0 în debutul Conference League, că îi pare rău pentru conaționalii săi, dar este fericit pentru victoria obținută de formația sa.

”Mă bucur că am câștigat în această seară. Cred că a fost un meci bun din partea noastră, am controlat meciul, a venit și cartonașul roșu al lor, care, sigur, că ne-a ajutat, dar eu cred că merităm victoria. Se putea întâmpla orice, dar cred că noi controlam bine meciul. Am avut posesie, cred că i-am controlat bine. Îmi pare rău pentru Craiova, dar sunt fericit pentru mine, pentru echipa a muncit mult să ajungă aici și mă bucur că începem bine în Europa. Tactica noastră nu a fost una specială. Am încercat să ne facem jocul ca de obicei, bazat pe un presing avansat, pe intensitate, pe un ritm. Aici cred că i-am dominat un pic. Când stai mult să te aperi, e greu să mai ieși să ataci”, a spus Racovițan la Prima Sport.

Universitatea Craiova a fost învinsă de echipa poloneză Rakow Czestochowa cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul Zaglebiowski Park Sportowy din Sosnowiec, în prima etapă a competiției de fotbal Conference League.

Universitatea a pierdut fără drept de apel, prin golurile marcate de Tomasz Pienko (47) și Oskar Repka (80), după un meci în care nu a tras niciun șut pe poartă (10-0 pentru Rakow).

În continuare, în Conference League, Universitatea va juca acasă cu FC Noah (23 octombrie), în deplasare cu Rapid Viena (6 noiembrie), acasă cu Mainz (27 noiembrie), acasă cu Sparta Praga (11 decembrie) și în deplasare cu AEK Atena (18 decembrie).

