Atacantul cumpărat de FCSB, desfigurat de un dinamovist: "Am stat zece ore la Urgențe"

Bogdan Rusu, atacantul transferat de FCSB de la Mioveni, în această săptămână, a avut o cumpănă delicată chiar anul acesta.

Fotbalistul de 32 de ani a primit o lovitură groaznică în plină figură la un amical Dinamo- Mioveni, care l-a desfigurat.

"Am stat vreo 10 ore pe pat la Urgențe, la Elias, mi-au făcut tot felul de analize doctorii. Din ce mi-au spus, am niște fracturi în zona feței, de la tâmplă până la maxilar și sub ochi. Se vor vindeca între 4 și 6 săptămâni, așa ar trebui", declara în luna ianuarie noul fotbalist de la FCSB.

Rusu a fost izbit în prima repriză de portarul Eșanu, care a ieșit întârziat pe o centrare. Lovitura a fost atât de puternică încât goal-keeperul dinamoviștilor și-a rupt un deget în urma ei.

Bogdan Rusu și-a revenit și a jucat bine pentru Mioveni în retur, contribuind decisiv la salvarea echipei de la retrogradare.

El a fost transferat de FCSB pentru a umple golul lăsat de plecarea lui Florin Tănase.

Rusu ar putea debuta chiar miercuri, în meciul cu slovacii de la Dunajka Streda, din Conference League.

Ads