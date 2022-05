Galatasaray l-a cedat pe Bogdan Stancu

Formatia turca Galatasaray Istanbul a anuntat ca l-a cedat pe atacantul Bogdan Stancu la gruparea prim-divizionara Orduspor.

"Motanul", care nu a rezistat decat jumatate de an la Galata, a fost imprumutat pentru un sezon, gruparea "Cim-Bom" urmand a incasa 350.000 de euro.

Conform presei din Turcia, Stancu va primi la Orduspor un salariu de 800.000 de euro, cu 200.000 de euro mai mic decat cel pe care il avea la Istanbul.

Orduspor este o grupare infiintata in 1967, care evolueaza in orasul Ordu si a promovat anul acesta in prima liga turca de fotbal.

Bogdan Stancu (24 de ani) a venit la Galatasaray in luna ianuarie a anului 2011 de la Steaua, in schimbul sumei de 5 milioane de euro.

3 goluri a inscris Stancu in cele 16 meciuri jucate pentru Galatasaray.

M.D.

