Stancu a plecat de la Galatasaray. Vezi unde va juca sezonul viitor

Atacantul roman Bogdan Stancu s-a transferat la Orduspor, formatie pentru care a evoluat in sezonul trecut sub forma de imprumut.

Presedintele clubului Orduspor, Nedim Turkmen, a declarat, luni, ca a obtinut transferul atacantului Bogdan Stancu de la Galatasaray pentru 2,5 milioane de euro si ca jucatorul va semna un contract pe patru ani.

"Am pe birou un fax de la Galatasaray, care au acceptat oferta noastra. Va veni in curand si contractul jucatorului. Am obtinut transferul lui Stancu de la Galatasaray pentru 2,5 milioane de euro. Iar cu jucatorul vom semna pe patru ani. S-a incheiat discutia Stancu. Stancu este jucatorul lui Orduspor pentru patru ani", a spus Turkmen pentru agentia Anatolia.

Bogdan Stancu, legitimat la Galatasaray din ianuarie 2011, a jucat in sezonul trecut sub forma de imprumut la Orduspor, unde a fost foarte apreciat pentru evolutiile sale.

Fostul atacant al Stelei a mai fost dorit si de formatiile Trabzonspor si Kasimapasa.

Galatasaray a platit sase milioane de euro pentru a-l cumpara pe roman de la echipa lui Gigi Becali.

