Dosarul de moarte suspecta in cazul lui Bogdan Stanoevici a fost inchis deoarece "nu exista suspiciuni". Cazul fusese deschis la cererea Dianei Sosoaca

Cine a fost Bogdan Stanoevici, actorul ucis de COVID

Parchetul Tribunalului Bucuresti a clasat dosarul de moarte suspecta in cazul lui Bogdan Stanoevici, motivatia fiind aceea ca nu exista suspiciuni, potrivit Gandul.ro Plangerea a fost facuta de parlamentarul AUR Diana Sosoaca, care se adresase Parchetului General. Cauza a fost declinata la Parchetul Capitalei. Procurorul de caz a decis ca nu sunt suspiciuni, dupa ce au fost analizate toate actele medicale din timpul internarilor pe care actor le-a avut.Senatoarea AUR Diana Sosoaca spunea, dupa moartea actorului Bogdan Stanoevici, intr-o postare distribuita pe pagina sa de Facebook , ca actorul nu a murit din cauza coronavirusului si ca ar fi rugat-o sa "lupte pana la capat". "Nu ne puteti omori pe toti", afirma aceasta."PENTRU TOTI "DESTEPTII" DIN MEDIA: Bogdan Stanoevici NU A MURIT DE COVID! SE VINDECASE LA 2 SAPTAMANI DUPA INTERNARE. BOGDAN AVEA AFECTIUNI DE O VIATA CARE NU I-AU FOST TRATATE. LA 62 DE ANI , ARATA CA LA 45. M-A RUGAT SA LUPT PANA LA CAPAT SI SA NU MA LAS. AVIZ AMATORILOR SI CRIMINALILOR DIN SISTEM! NU NE PUTETI OMORI PE TOTI!", scria Diana Sosoaca pe Facebook. Imediat dupa ce a facut aceste afirmatii, Diana Sosoaca a fost contrazisa chiar de catre apropiatii actorului si de catre medici, care spuneau ca infectia de la stomac a fost vindecata, dar fatale i-au fost complicatiile pulmonare provocate de COVID-19. Bogdan Stanoevici a murit in dimineata zilei de 12 ianuarie , fiind internat la Spitalul "Sfantul Pantelimon" din Capitala, in urma infectarii cu COVID-19. A fost confirmat in 16 decembrie, iar la doua zile distanta ajunsese deja la Terapie Intensiva, in stare grava.Bogdan Stanoevici a fost ministru PSD , a candidat ca independent la alegerile prezidentiale, din partea ADER la alegerile locale si din partea PER la alegerile parlamentare.In perioada 5 martie - 17 decembrie 2014 a ocupat functia de ministru pentru Romanii de Pretutindeni, in Guvernul condus de Victor Ponta In data de 17 ianuarie 2015, premierul Victor Ponta l-a numit pe Bogdan Stanoevici secretar de stat la Ministerul Culturii, functie detinuta pana la 29 decembrie 2015.Primarul Capitalei, Gabriela Firea , l-a numit pe Bogdan Stanoevici in functia de director general interimar al Circului Globus din Bucuresti in februarie 2017.La inceputul lunii noiembrie, Bogdan Stanoevici a declarat ca nu poarta masca de protectie impotriva infectiei cu noul coronavirus pentru ca este "sanatos".