Cine a fost Bogdan Stanoevici, actorul ucis de COVID: Numit ministru de Ponta, apropiat de Firea si militant impotriva mastii de protectie

Actorul Bogdan Stanoevici (Bogdan Dragos Aureliu Marian Stanoevici - nume complet) s-a nascut la 22 ianuarie 1958, la Bucuresti. A absolvit, in 1982, U.N.A.T.C. "I. L. Caragiale".Intre 1979 si 1989, Bogdan Stanoevici a interpretat o serie de roluri principale in film si in teatru si era unul dintre cunoscutii membri al grupului SONG. Dintre cele 13 lung metraje in care a jucat inainte de '89 amintim: "Eu, tu, si... Ovidiu" (1978), "Destinatia Mahmudia" (1981), "Trandafirul galben" (1982), "Sa mori ranit din dragoste de viata" (1984), "Noi, cei din linia intai" (1985), "Secretul lui Nemesis" (1987), "Francois Villon - Poetul vagabond" (1987), "Sania albastra". A jucat in piese de teatru si a aparut in mai multe emisiuni la Televiziunea nationala.In mai 1989 s-a stabilit prin casatorie in Franta, unde a mai jucat in filme ca: "La Ferme" de Mathieu Zeitindjioglou (2001), "Quicksand" de John Makenzie (2001), "Toronto R-V" de Andra Nicols (2004), "Tertium non datur" de Lucian Pintilie (2005).A inceput cu scheciuri pentru televiziune, la Canal Plus, parodiind procesul lui Ceausescu, la moda in 1990. A aparut in emisiuni de televiziune si jucat pe scenele de teatru franceze. Dupa 22 de ani, in februarie 2011, Bogdan Stanoevici a revenit in Romania, cu ocazia premierei filmului israelo-franco-roman, "Misiunea directorului de resurse umane" in regia lui Eran Riklis.Bogdan Stanoevici a fost ministru PSD , a candidat ca independent la alegerile prezidentiale, din partea ADER la alegerile locale si din partea PER la alegerile parlamentare.In perioada 5 martie - 17 decembrie 2014 a ocupat functia de ministru pentru Romanii de Pretutindeni, in Guvernul condus de Victor Ponta In data de 17 ianuarie 2015, premierul Victor Ponta l-a numit pe Bogdan Stanoevici secretar de stat la Ministerul Culturii, functie detinuta pana la 29 decembrie 2015.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, l-a numit pe Bogdan Stanoevici in functia de director general interimar al Circului Globus din Bucuresti in februarie 2017.Cateva luni mai tarziu a fost inaugurat un monument statuar care il are in centru pe Printul Rainier al III-lea de Monaco, parintele Festivalului International de Circ de la Monte Carlo. La inaugurare a participat si Gabriela Firea.Stanoevici a rostit in cadrul evenimentulul urmatoarea fraza: "Prezenta dumneavoastra aici, doamna primar general, ne dovedeste o data-n plus ca circul romanesc nu are numai un trecut si un prezent, ci si un foarte frumos viitor", dupa cum a relatat Recorder.Pe data de 25 ianuarie, Bogdan Stanoevici a anuntat ca va candida din partea partidului ADER pentru scaunul de primar general al Bucurestiului. In 2019, acesta a candidat si la alegerile prezidentiale.La doar noua zile dupa ce si-a anuntat candidatura, Bogdan Stanoevici a fost demis de Gabriela Firea, sefa si contracandidata sa, din functia de director al Circului Metropolitan.Primaria Capitalei a anuntat atunci, printr-un comunicat de presa, ca masura a fost luata in urma unor verificari ale Corpului de Control al primarului Gabriela Firea, din care rezulta "un management defectuos la nivelul institutiei conduse de Bogdan Stanoevici, atat in calitate de angajator, cat si in calitate de ordonator tertiar de credite".Conform raportului, "in decursul anilor 2017 - 2018, au fost achizitionate trei productii artistice din strainatate in valoare totala de 595.000 euro, care au adus incasari totale de doar 52.000 euro, desi managerul are ca atributie principala urmarirea modului de realizare a veniturilor proprii programate si gasirea de solutii pentru cresterea acestora".Din analiza modului in care au fost incheiate aceste contracte s-au constatat mai multe probleme:- nu a fost prezentata modalitatea prin care s-a ajuns sa fie ales producatorul extern;- contractele externe sunt semnate doar de managerul institutiei si nu prezinta viza de control financiar preventiv propriu si nici viza de legalitate juridica.Primaria Capitalei mai spune ca, desi existau posturi vacante in organigrama Circului Metropolitan Bucuresti, managerul a preferat sa lucreze pe contracte de colaborare: la nivelul anului 2018 au fost incheiate "contracte de colaborare, atat cu colaboratorii externi cat si cu proprii angajati: 1.138 contracte de colaborare incheiate in baza Legii nr. 8/1996 si in baza Codului Civil pentru care s-a achitat suma de 5.786.668 lei, la un nivel al veniturilor nete incasate de numai 3.032.612 lei"."In concluzie, s-a constatat o folosire ineficienta si neeficace a fondurilor publice fara a exista o corelatie cu respectarea principiilor necesitatii, oportunitatii, legalitatii si regularitatii, conform legii", mai spune Primaria Capitalei.Institutia tine sa sublinieze ca misiunea Corpului de Control al primarului general, inceputa in luna noiembrie a anului trecut, "nu are implicatii politice" si nu are nicio legatura cu candidatura lui Bogdan Stanoevici la alegerile prezidentiale sau/si locale, "aceste actiuni desfasurandu-se constant, la toate institutiile din subordinea Primariei Capitalei, conform legii".Dupa acel moment, Bogdan Stanoevici i-a declarat razboi Gabrielei Firea si a inceput sa o critice aspru in spatiul online.In luna septembrie, Bogdan Stanoevici, pe atunci candidat la Primaria Generala a municipiului Bucuresti, a lansat o serie de atacuri dure la adresa Gabrielei Firea, cu ocazia inaugurarii Pasajului Ciurel."Oare noi suntem niste idioti? Oare noi suntem atat de prosti incat sa fim mintiti si manipulati pe fata de aceasta persoana care inca mai conduce Primaria? Nu am ceva cu ea, ca nu am ce sa mai am cu ea. Nu mai am nicio pretentie, ca am avut intr-o vreme. Chiar am sustinut-o, pana cand am vazut ca nu se poate. Nu e genul de om cu care poti discuta. E genul de om care nu accepta sa o contrazici. Nu accepta sa spui altceva decat ceea ce crede ea. De multe ori crede gresit sau lucreaza in functie de niste interese. Asta e foarte clar. Stim cu totii ca Primaria Capitalei este condusa dintr-o sufragerie din Voluntari", a spus Stanoevici intr-un live pe pagina sa de Facebook Stanoevici a afirmat ca Pasajul Ciurel "nu este altceva decat un pod peste Dambovita" si sustine ca primarul general incearca sa-i minta pe bucuresteni.Dupa esecul de la alegerile locale, Stanoevici s-a inscris in Partidul Ecologist Roman si a candidat in judetul Mures.La inceputul lunii noiembrie, Bogdan Stanoevici a declarat ca nu poarta masca de protectie impotriva infectiei cu noul coronavirus pentru ca este "sanatos". "Pentru a evita speculatiile ulterioare si atacurile inutile, va spun eu acum - faptul ca nu port masca este in primul rand pentru ca sunt sanatos. Si aici il citez pe ministrul Sanatatii, care a spus ca masca o poarta oamenii bolnavi, oamenii sanatosi nu o poarta. Am facut in fiecare luna cate un test, din motive diferite. Toate negative.Pe de alta parte, am purtat-o acolo unde eram obligat sa o fac, pentru ca eu sunt un respectuos al legii si mi-a iesit un herpes. Imi pare foarte rau ca va dau din casa, dar in momentul in care as pune masca s-ar produce o infectie si chiar nu am timp de infectii in acest moment", a sustinut atunci Stanoevici.Tot atunci, Bogdan Stanoevici a spus ca este convis de faptul ca virusul a fost creat intr-un laborator. "Acest virus a fost creat in laborator. Nu mai exista niciun fel de dubiu asupra acestei situatii.Exista brevetul inregistrat si la Paris si la New York. Acest virus, fiind creat in laborator, deci nefiind creat in natura, este extrem de periculos, pentru ca suporta foarte multe mutatii. Ne aflam deja la cea de-a noua mutatie a acestui virus. In momentul in care un virus are mai multe tulpini, cum e cazul acestui COVID-19, e evident ca nu exista un vaccin care sa poata sa acopere toate aceste mutatii", a afirmat Bogdan Stanoevici.