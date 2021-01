Senatoarea AUR Sosoaca, plangere penala in cazului mortii lui Bogdan Stanoevici: "S-au pus bani grei ca sa fiu redusa la tacere"

Sosoaca a sustinut ca cineva vrea sa o omoare: "Ii anunt pe cei care imi doresc moarte ca am inregistrat tot ce stiu si tot ce am aflat, am impartit totul in 14 parti"."S-au pus bani grei ca sa fiu redusa la tacere. Dupa moartea mea vor iesi toate dovezile despre ceea ce stiu. Sunt mai ok in viata, inca ma abtin, daca vreti sa ma omorati", a mai spus aceasta."Nu am sa accept niciodata acest diagnostic de moarte COVID. In lipsa unei autopsii nu putem sa afirmam ca el a murit din cauza COVID-ului. Maine depunem plangere penala prin care solicitam anchetarea cazului, avand in vedere ca sunt suspiciuni de moarte din cu totul alta cauza decat Covid", a anuntat ea."In calitate de senator al Romaniei nu o sa accept niciodata ca Bogdan Stanoevici a murit de COVID, a fost unul dintre cei mai mari patrioti. Bogdan a murit de infectii nosocomiale.(...) Nu stiu de ce Iohannis nu vine, este un fost ministru. Tot guvernul trebuie sa mearga la Bellu sa-i ofere un ultim omagiu, sa ii spuna lui Bogdan "iarta-ne ca te-am omorat", a strigat Diana Sosoaca, facand live pe Facebook Senatoarea AUR Diana Sosoaca a declarat, intr-un interviu acordat Adrianei Bahmuteanu, ca, in timpul campaniei electorale pentru parlamentarele de anul trecut, a fost avertizata sa nu "miroasa" florile pe care le primeste si ca se pune la cale infectarea ei si a familiei sale cu COVID pentru ca "vor avea viata grea cu mine in Parlament"."Mi s-a spus sa nu mai miros florile pe care le primesc. Ca sunt multe persoane 'non grata' din strainatate care au primit buchete de flori pe care erau puse niste substante care i-au imbolnavit grav sau care si mai grav... Eu nu sunt paranoica, dar mi s-a intamplat de doua ori sa fiu in prag de a fi internata in acea perioada, cu niste simptome ce pareau a fi de otravire.Am primit in toamna o paine framantata frumos de niste calugarite, arata si mirosea ceva ce nu-ti poti inchipui, si una dintre ele mi-a spus ca sa nu cred ca sunt otravita, o sa manance ea un pic din paine. Am spus ca nu e nevoie, ca eram convinsa ca imi vor binele, dar am tresarit, pentru ca mi-am adus aminte de ce imi spusesera anumite persoane cu putin timp inainte", a precizat Sosoaca, citata de Aktual24.ro.De asemenea, senatoarea AUR, cunoscuta pentru criticarea in termeni duri a masurilor si restrictiilor adoptate de autoritati in vederea combaterii epidemiei de SARS-cov-2, a mai sustinut ca, in momentul in care a suferit acele simptome similare "otravirii", nu s-a dus la spital ci a fost tratata acasa de catre "medicii ei"."Chiar mi-a spus un prieten medic ca atunci cand ma linistesc sa ma duc sa-mi faca niste analize pentru metale grele", a adaugat Sosoaca.Totodata, senatoarea a acuzat ca anumite persoane, deranjate de prezenta ei in Parlament, ar dori sa o infecteze atat pe ea cat si familia ei cu COVID."Este foarte clar ca se pune la cale infectarea mea cu Covid pentru ca vor avea viata grea cu mine in Parlament. Cinci persoane, din cinci directii diferite mi-au spus sa fiu atenta, mai ales copiii mei, pentru ca se pregateste infectarea mea si a familiei mele cu ceva ce ar semana cu SARS-COV-2, dar nu va fi SARS-COV-2", a afirmat Diana Sosoaca.CITESTE SI: VIDEO Presedintele Klaus Iohannis s-a vaccinat anti-COVID-19: "Vaccinul este sigur, este eficient si recomand tuturor vaccinarea"