Diana Sosoaca sustine ca Bogdan Stanoevici nu a murit de COVID-19: "Nu ne puteti omori pe toti!"

"Se vindecase la doua saptamani dupa internare. Bogdan avea afectiuni de o viata care nu i-au fost tratate", a scris senatoarea."M-a rugat sa lupt pana la capat si sa nu ma las. Aviz amatorilor si criminalilor din sistem! Nu ne puteti omori pe toti!", a mai scris Diana Sosoaca.Diana Sosoaca a postat si un mesaj de adio pe pagina sa.Bogdan Stanoevici a murit in dimineata zilei de 12 ianuarie, fiind internat la Spitalul "Sfantul Pantelimon" din Capitala, in urma infectarii cu COVID-19. A fost confirmat in 16 decembrie, iar la doua zile distanta ajunsese deja la Terapie Intensiva, in stare grava.CITESTE SI: A murit fostul ministru Bogdan Stanoevici. Cunoscut ca militant anti-masca, s-a infectat cu coronavirus in urma cu o luna