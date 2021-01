Medicul Radu Tincu, despre decesul lui Bogdan Stanoevici: "Intubarea si ventilarea unui pacient cresc riscul de infectii nosocomiale"

"Procedura intubarii este o procedura salvatoare de viata. In momentul in care functia respiratorie este atat de afectata incat nu mai poate asigura oxigenarea pacientului si s-au epuizat toate celelalte proceduri de oxigenare pe masca, de ventilatie mecanica non-invazive, se recurge si la aceasta procedura a intubatiei, pentru ca, in absenta ei, pacientul va deceda.Faptul ca un pacient are nevoie de intubare si ventilare mecanica, asta inseamna ca functia pulmonara este atat de afectata incat este necesara suplimentarea, supleerea functiei respiratorii.Din acest punct de vedere, un pacient care necesita intubatie si ventilatie mecanica are o stare grava de sanatate", a declarat Radu Tincu.Intrebat care e prognosticul medicilor in momentul in care este vorba despre o persoana intubata in stare grava, Radu Tincu a declarat: "Depinde foarte mult si de patologia pentru care pacientul ajunge sa fie intubat. Daca discutam de coronavirus , discutam de o grava pneumonie virala bilaterala care afecteaza pacientul. S-a discutat foarte mult despre infectiile nosocomiale asociate.Este evident ca intubarea si ventilarea unui pacient cresc riscul de infectii nosocomiale pentru ca functia respiratorie fiziologica este afectata prin prezenta unui tub la nivelul traheei si prin faptul ca toata respiratia este, daca vreti, artificiala. Acesta este un aspect. Al doilea aspect, faptul ca pacientul a ajuns sa fie intubat, asta inseamna si traduce o stare generala foarte grava, care afecteaza capacitatea imunitara a pacientului. Daca discutam de asocierea cu coronavirusul, care este o boala infectioasa virala, ea produce un dezechilibru imun.Sistemul imunitar lupta impotriva virusului si lasa loc, da posibilitatea infectarii cu alti germeni de alta categorie, cum ar fi bacteriile. Din acest punct de vedere, un pacient intubat, ventilat, in stare grava, cu o infectie virala, are toate riscurile de a se contamina si cu infectii nosocomiale", a mai declarat medicul Radu Tincu.Actorul Bogdan Stanoevici a decedat marti, 12 ianuarie, dupa ce a contactat o infectie nosocomiala din spital. Acesta se afla la Terapie Intensiva, fiind ventilat mecanic. Actorul a fost diagnosticat cu virusul Sars-CoV-2.CITESTE SI: A murit fostul ministru Bogdan Stanoevici. Cunoscut ca militant anti-masca, s-a infectat cu coronavirus in urma cu o luna