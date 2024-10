Soția fostului șef de la Rapid, reținut de DNA: ”Mi-am făcut duș, m-am fardat și am stat să aștept”

Fostul director general al Clubului Sportiv Rapid Vasiliu Bogdan a fost reţinut pentru luare de mită şi abuz în serviciu, informează DNA. El este acuzat că ar fi cerut unui om de afaceri, şi el reţinut în acelaşi dosar, 200.000 de euro în schimbul unor contracte de închiriere a cantinei şi restaurantului clubului, unde să mănânce sportivii. De asemenea, a fost reţinut şi un manager de transport în cadrul aceluiaşi club.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie au pus în mişcare acţiunea penală şi au dispus reţinerea pentru 24 de ore, începând din 24 octombrie 2024, a inculpaţilorBogdan Vasiliu, la data faptelor director general al Clubului Sportiv Rapid, pentru luare de mită şi abuz în serviciu, a lui Marian Florin Radu, la data faptelor manager de transport în cadrul Clubului Sportiv Rapid, pentru complicitate la luare de mită, şi la abuz în serviciu, precum şi a unui om de afaceri acuzat de complicitate la abuz în serviciu, favorizarea făptuitorului şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Bogdan Vasiliu s-a căsătorit în acest an cu Alina Petre (49 de ani) după o relație de numai două luni, însă căsnicia n-a durat mult, ei fiind în prezent în proces de divorț.

„Eu nu am mai comunicat cu soțul meu de două luni, pentru că am decis să întrerup orice fel de comunicare, mai ales că nu am plecat în niște termeni amiabili, unul dintre motive fiind faptul că îmi ascundea foarte multe lucruri și mă simțeam în nesiguranță. Și mama mea, și toți apropiații mei mi-au sugerat de mult timp să plec pentru că existau niște lucruri care nu erau la locul lor, nici nu-mi erau explicate, și eu nu sunt obișnuită cu asemenea relații.

O lipsă de comunicare, cu o lipsă de franchețe, sinceritate până la urmă. Starea mea nu este bună, pentru că eu nu am trecut prin așa ceva niciodată. Eu nu am nici măcar o amendă neplătită și nici nu primesc amenzi. Mă uit așa, ca la un film SF, mă uit la ceea ce apare și toată lumea îmi trimite și nu știu dacă poate fi adevărat”, a declarat Alina Petre, conform SpyNews.ro.

„Sunt trează de la 5 dimineața, aștept DNA-ul la mine acasă. Pot să spun însă că m-am trezit la cinci dimineața, mi-am făcut duș, m-am fardat, m-am îmbrăcat și am stat să aștept că poate mă vizitează și pe mine cei de la DNA. Zici că sunt într-un film cu proști, pe cuvântul meu! Eu îi aștept, nu am nicio problemă, doar că mai am și eu treburi.

Mai am emisiuni, mai am colaborări cu tot felul de școli de limbi străine, adică nu pot să fiu la dispoziția oricui, oricând, deși la dispoziția autorităților trebuie să fim la orice oră. E foarte frustrant, că am înțeles că te iau oamenii ăștia din pat.

Este stresant pentru fetița mea, nu înțelege ce se întâmplă, eu am domiciliul la fetița mea acasă, chiar aș vrea să mai fac o scrisoare către DNA prin intermediul avocatului meu să le explice că nu stau acolo și nu vreau să-mi traumatizeze copilul în cazul în care vor să facă o vizită, adică să aibă grijă pentru că asta se va lăsa cu urmări foarte grave pentru că eu nu vreau să-mi fie copilul afectat de această situație”, a mai spus Alina Petre.

