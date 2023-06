Ce a declarat antrenorul care a retrogradat-o pe FC Argeș: Am făcut tot ce a depins de mine

Tehnicianul echipei FC Argeş, Bogdan Argeş Vintilă, a declarat, sâmbătă seară, după retrogradarea în eşalonul secund, că formaţia sa trebuie să se ridice şi să înceapă reconstrucţia.

“Am terminat un an dificil, pe care ni-l doream altfel. Am făcut tot ce a depins de mine să redresez situaţia. Am mai avut o şansă, din păcate nu am ştiut să profităm de ea. Am pierdut pe mâna noastră. Trebuie să facem o analiză a tot ceea ce s-a întâmplat, o evaluare a lotului, trebuie să tragem linie şi să începem reconstrucţia. Trebuie să ne scuturăm de praf, pentru că am fost cam tăvăliţi în acest sezon, să ne ridicăm şi să învăţăm din greşeli”, a spus Vintilă.

Dinamo a pierdut sâmbătă returul cu FC Argeş, scor 2-4, însă deoarece în tur s-a impus cu 6-1 a câştigat dubla manşă. Au marcat sâmbătă Tofan ’14, Jakolis ’15 şi Garita ’47, ’50 pentru FC Argeş, respectiv Ghezali ’40 şi Pop ’60 pentru Dinamo. În minutul 55, de la FC Argeş a fost eliminat Calcan.

Imediat după fluierul final, suporterii au invadat terenul la Mioveni.