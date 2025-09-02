Pe 8 septembrie va fi un boicot în educaţie, anunță preşedintele FSLÎ: „Profesorii au decis să fie în stradă”

Autor: Maria Popa
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 16:31
436 citiri
Protest al profesorilor FOTO: Captură video/Facebook/Federatia Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a declarat că în data de 8 septembrie, așa cum au anunțat, va fi un boicot în educație și vor fi și cazuri în care unități de învățământ vor fi goale.

El a dat exemplul din București, unde profesorii au decis să fie în stradă.

Hăncescu spune că părinții vor fi anunțați din timp despre ce se întâmplă în prima zi de școală și dacă își duc sau nu copiii la ore.

”Pe 8 septembrie, așa cum am anunțat, va fi un boicot. Vor fi și cazuri în care unități de învățământ vor fi goale și vor fi în București, pentru că profesorii au decis să fie în stradă, dar vor fi anunțați în timp, ca să nu vină la școală, dar vor fi, așa cum a spus domnul ministru, probabil și unități de învățământ unde vor fi activități. Cert este că noi n-am spus și nu spunem că elevilor le este interzis să vină la școală”, a spus reprezentantul sindicatelor, într-o intervenție la Antena 3.

Simion Hăncescu a precizat că ”festivități nu vor fi, pentru că tocmai asta este ideea boicotului”.

”Vreau să tragem un semnal de alarmă. Este o altfel de deschidere. Cei mai afectați sunt profesorii de la gimnaziu și liceu. Și copiii sunt afectați și profesorii”, a menționat Hăncescu.

Întrebat ce vor face copiii de la clasa pregătitoare, Hăncescu a răspuns: ”Așa cum v-am spus, vor merge la școală, noi nu le spunem să nu meargă la școală. Și veți fi informați, vă garantez, de ce se va întâmpla”.

#boicot profesori, #inceput an scolar, #FSLI profesori, #FSLI proteste Educatie, #masuri austeritate Guvern , #stiri invatamant
