Ministrul Agriculturii, nemulțumit din cauza boicotului supermarketurilor: „Înseamnă falimentul multor procesatori şi fermieri”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, le transmite celor care fac politică în momentul de faţă să lase în pace fermierii şi procesatorii români și să nu le creeze acestora probleme financiare. Acesta îi invită pe cei care îndeamnă la boicot în Comitetul de monitorizare a preţurilor, constituit la ministerul de resort, pentru anumite discuţii privind practicile comerciale neloiale.

„Eu am transmis public ce am avut de transmis şi încă o dată rog pe toată lumea – şi pe cei care fac politică în momentul faţă – să lase fermierii, să lase procesatorii în pace, să nu creeze dificultăţi financiare producătorilor români şi, în continuare, dacă au anumite discuţii privind practicile comerciale neloiale privind partea de comerţ – unde partea de comerţ este integrată la Ministerul Economiei, dar asta este întotdeauna, chiar dacă n-am atribuţii în comerţ am intervenit prompt pentru fermierii şi procesatorii români – să vină să stea la masa discuţiei cu noi, la Comitetul de monitorizare pe care îl avem constituit la nivelul Ministerului Agriculturii. Dacă vorbim de politică, eu îi rog pe toţi să dea jos labele de pe fermierii şi procesatorii români”, a declarat, luni, ministrul.

Ela reiterat că în lanţurile de magazine de retail 70% dintre produsele procesate, la raft, sunt româneşti.

Întrebat dacă există un studiu în acest sens, el a răspuns: „Studiul normal că există. Există studiu şi la Consiliul Concurenţei, dar dacă vrei şi mergeţi cu mine într-un magazin de retail şi luăm un produs, aliment de bază, făina, nu există decât un singur produs care vine din import, celelalte 12 sunt realizate de procesatorii români. Dacă mergem pe gama de ulei, acelaşi lucru se întâmplă”.

Boicotul poate duce la falimentul multor producători români

Barbu a declarat că boicotul supermarketurilor, propus de Călin Georgescu, înseamnă „falimentul foarte multor procesatori şi fermieri din România”, adăugând că în prezent este „o problemă de a integra producătorii români în magazinele de retail” din ţară.

„În momentul de faţă, să știți că este o problemă de a integra producătorii români în magazinele de retail din România. Dacă discutăm, aşa cum spuneam, pe industria mare de procesare, foarte mulţi producători sunt în magazinele de retail. Dacă vorbim de producători locali şi trebuie să-i integrăm în magazinele de retail, aici trebuie să discutăm de cantităţi. De aceea noi, Ministerul Agriculturii, întotdeauna am încurajat cooperarea”, a declarat, luni, ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Întrebat dacă România s-ar putea susţine, în prezent, doar cu produse româneşti sau este nevoie şi de import, Florin Barbu a răspuns că mai întâi trebuie văzut despre ce produse este vorba.

„Dacă vorbim de citrice, România nu poate produce citrice. Dacă vorbim de produse agroalimentare, alimentele de bază, cum ar fi făină, porumb, lactate, carne de pui şi alte produse, România are independenţă şi ne putem susţine doar cu produse româneşti”, a afirmat ministrul Agriculturii, Florin-Ionuţ Barbu.

Potrivit unor studii făcute de Ministerul Agriculturii şi Consiliul Concurenţei, aproximativ 70% din produsele de la raft sunt produse româneşti, iar o mare majoritate a brandurilor sunt produse sau procesate în România.

Călin Georgescu a lansat un apel către români ca în perioada 10-16 februarie să boicoteze supermarketurile şi să-şi facă cumpărăturile din pieţe şi magazine locale, favorizând astfel producătorii şi fermierii români, în scopul sprijinirii economiei naţionale. Iniţiativa este susţinută de de Partidul Oamenilor Tineri (POT).

