Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a criticat miercuri, 5 februarie, propunerea lui Călin Georgescu, fostul candidat la președinția României, privind boicotarea, pe data de 10 februarie, a supermarket-urilor.

'Avem un guru al spiralelor cosmice, al aurului atomic și al apei vorbitoare. Un guru care îndeamnă să boicotăm hipermarketurile. Și ce frumos sună. Marele guru ne-a dat un dușman al poporului - cu 'P' mare, bineînțeles - pe care să ne putem răzbuna. Soluția nu e, cum ne spune marele guru, să cumpărăm biscuiți din import de la buticul din colț și nu de la hipermarket. Soluția este să cumpărăm românește. Soluția este să cumpărăm biscuiții românești, indiferent dacă se află pe rafturile hipermarket-ului sau ale buticului din colț. Soluția este să cumpărăm românește, cum îndeamnă PSD de multă vreme. (...) Să cumpărăm de la români ca să asigurăm creșterea economiei și locuri de muncă în România. Să cumpărăm produse românești, ca să creștem producția românească', a spus el, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia dezbaterilor privind proiectul de buget pe anul 2025.

Senatorul social-democrat a mai susținut că în băncile opoziției există două categorii de parlamentari: unii care nu au fost 'niciodată' la guvernare și alții care au fugit de guvernare; unii care propun experimente 'care mai de care mai abracadabrante', iar alții care 'sunt mereu votați degeaba, pentru că nu își asumă niciodată' sarcina guvernării.

'Și unii și alții au o caracteristică comună. Au o gură foarte mare. La datul din gură sunt cei mai buni experți. Nimeni nu îi întrece. Nici la tonul ridicat, nici la circul afișat și nici la populismul deșănțat. Ei nu au nicio răspundere. Pot să spună orice, pot să promită orice și pot să vândă oricâte iluzii, pentru că niciodată nu se vor confrunta cu realitatea. Ei nu trebuie să vină cu soluții pentru a stimula economia. Nu trebuie să își bată capul cum să reducă deficitul bugetar. Nu trebuie să calculeze cum să împartă banii unei țări, care niciodată nu sunt suficienți pentru toate nevoile și pentru toate obiectivele. Nu trebuie să explice sindicatelor care sunt constrângerile în care ne aflăm. Nu trebuie să construiască nici autostrăzi, școli sau spitale. Nu trebuie să asigure securitatea țării și nu trebuie să dea socoteală nimănui', a afirmat el.

Ads

Daniel Zamfir a criticat și opțiunea prezentării unui 'buget alternativ' în aceste zile, în condițiile în care discuțiile despre acest proiect au început la finele anului trecut.

'Ce ați păzit până acum, stimați colegi din opoziție? Ați fost în vacanță? La schi? Ce ați păzit? Câte măsuri de guvernare pentru această țară ați pus pe masă în acest răstimp? Zero! Zero măsuri. Câte soluții ați prezentat pentru creșterea economiei naționale, pentru problemele majore ale societății? Zero', a spus el, stârnind protestele celor din sală.

Parlamentarul PSD a criticat și folosirea unor 'lozinci patriotarde' de către cei care nu propun soluții concrete sau idei de dezvoltare.

'Doar gura mare și iluzii vândute. Asta e tot ce ați propus de când sunteți parlamentari. Dar să știți - coșmarul vostru cel mai mare este invitația la guvernare. Și avem aici exemplul cel mai viu. Stimați colegi de la USR, ați fugit mâncând pământul când v-am invitat să contribuiți la un nou program de guvernare. V-ați scuturat imediat de orice responsabilitate și de tot pro-europenismul pe care l-ați invocat când ne-ați cerut sprijinul pentru candidatul vostru la prezidențiale', a declarat senatorul.

Daniel Zamfir a precizat că în opoziție există 'partide mici, care scriu 'Poporul' cu 'P' mare' și vorbesc de parcă 'poporul e al lor', iar Traian și Decebal le-ar fi 'verișori de gradul întâi'. În același timp, restul partidelor sunt tratate de parcă ar fi 'inamici ai poporului', cu 'un limbaj de lemn' specific regimului comunist, a mai spus el.

Ads