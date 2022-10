3 afecțiuni genetice și ce trebuie să știi despre ele

Jumatate dintre genele bebelusului provin de la tata, jumatate de la mama. Genele transmit informatia genetica, datorită replicarii ADN-ului, care contine instructiuni pentru functionarea celulelor si caracteristicile care fac individul unic.

Tulburarile genetice apar atunci cand o mutatie afecteaza genele persoanei sau cand exista o cantitate gresita de material genetic. Mutatiile pot provoca simptome la nastere, in timp ce altele se dezvolta odata cu inaintarea in varsta.

De stiut este ca in prezent exista screeningul metabolic pentru nou-nascut, cu scopul de a depista afectiuni genetice care nu sunt vizibile la nastere. Are loc o singura intepatura in calcaiul bebelsului, lucru care trebuie facut in primele 48-72 de ore de la nastere. Aceste picaturi de sange prelevate sunt folosite intr-o serie de analize privind boli genetice, metabolice, hormonale si functionale grave, ca de exemplu fenilcetonurie, hipertiroidie, hiperplazie suprarenala congenitala s.a. Majoritatea unor astfel de boli sunt foarte rare, insa pot pune in pericol viata copilului daca raman nedepistate si netratate. Prin urmare, daca rezultatul iese pozitiv la una dintre analize, tratamentul poate fi inceput imediat, lucru care face diferenta in ceea ce priveste evolutia bolii si deci rata copiilor cu afecțiuni si dizabilitati.

In acest articol iti prezentam categoriile in care se impart bolile genetice, dar si descrierea a trei dintre ele.

Care sunt tulburarile genetice?

Pentru o usoara intelegere si o buna imagine de ansamblu, mai jos este un tabel cu tipurile de tulburari genetice. In continuarea lui vei putea citi despre trei tipuri diferite de afectiuni genetice.

Ads

1. Sindromul Down (tulburare cromozomiala)

Sindromul Down apare atunci cand o persoana are un cromozom suplimentar. Cromozomii sunt mici „pachete de gene” din organism. Ele determina modul in care se formeaza si functioneaza corpul copilului pe masura ce creste in timpul sarcinii si dupa nastere. In mod normal un copil se naste cu 46 de cromozomi. Bebelusii cu sindrom Down au o copie suplimentara a unuia dintre acesti cromozomi, cromozomul 21 si deci un total de 47 de cromozomi. Termenul medical pentru copia unui cromozom se numeste "trisomie". Astfel, Sindromul Down este numit si Trisomia 21. Aceasta copie suplimentara modifica modul in care corpul si creierul se dezvolta [2].

Cele mai intalnite semne ale Sindromului Down sunt: aplatizarea fetei, ochi oblici, forma neregulata a urechilor, deformarea articulatiilor, un spatiu mare intre degetul mare de la picior si cel de langa. Totodata, este afectata capacitatea de dezvoltare, motiv pentru care copiii cu acest sindrom se dezvolta mai lent decat ceilalti.

Ads

Exista trei tipuri de Sindrom Down, Trisomia 21 fiind insa cea mai intalnita si nu este ereditara. In momentul conceptiei fatului diviziunea celulara nu se produce corect, cauzele nu sunt insa cunoscute. Sindromul Down este o schimbare genetica definitiva, deci nu se vindeca.

2. Boala Alzheimer cu debut tardiv (tulburare multifactoriala)

Boala Alzheimer apare ca urmare a afectarii creierului. Se caracterizeaza printr-un declin progresiv al functiilor mintale. Cele mai frecvente simptome sunt: pierderea memoriei (in special pentru evenimente recente), dificultati in realizarea activitatilor care necesita organizare si planificare, dificultate in a gasi cuvintele adecvate, dificultati legate de numere si gestionarea banilor, modificari ale personalitatii si dispozitiei, depresie.

Boala Alzheimer cu debut tardiv este cea mai comuna forma a acestei tulburari, apare la persoanele care au peste 65 de ani si nu trebuie neaparat sa se mai fi intalnit la alti membrii ai familiei [3]. Nu se cunosc cauzele exacte ale aparitiei acesteia. Se stie ca forma cu debut tardiv este determinată multifactorial, in dezvoltarea acesteia fiind implicate mai multe gene de risc care produc o predispozitie ereditara la boala.

Ads

3. Fibroza chistica (tulburare monogenica)

Fibroza chistica este cea mai frecventa afectiune monogenica, se intalneste si sub numele de mucoviscidoza. Este o tulburare ce afecteaza plamanii, pancreasul exocrin, ficatul, glandele sudoripare si canalele deferente.

Simptomele incep de regula, devreme, inca din primii ani de viata si variaza de la copil la copil, dar starea se agraveaza progresiv. In timp, plamanii si sistemul digestiv devin din ce in ce mai afectati. Tratamentele disponibile au ca scop sa reduca problemele cauzate de aceasta afectiune, pentru a fi mai usor ca pacientul sa traiasca cu boala [4]. Speranta de viata in cazul persoanelor cu fibroza chistica este de 35 - 40 de ani.

Este foarte importanta diagnosticarea si tratamentul precoce al fibrozei chistice pentru evitarea complicatiilor si o calitate optima a vietii pacientului cat mai mult timp.

In cazul in care te ingrijoreaza vreo boala genetica, cunosti cazuri in istoricul familial sau nu stii cum sa interpretezi anumite informatii pe care le ai despre acest tip de tulburari, este necesar sa discuti cu medicul specialist.

Referinte:

1.Clevelandclinic.org. Genetic Disorders. 2021, https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21751-genetic-disorders. Accesat in 17 octombrie 2022.

2.Cdc.gov. Facts about Down Syndrome. 2021, https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/downsyndrome.html. Accesat in 17 octombrie 2022.

3.Webmd.com. Types of Alzheimer's Disease. 2022, https://www.webmd.com/alzheimers/guide/alzheimers-types. Accesat in 17 octombrie 2022.

4.Nhs.uk. Cystic fibrosis. 2021, https://www.nhs.uk/conditions/cystic-fibrosis/. Accesat in 17 octombrie 2022.

Ads