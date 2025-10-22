România își digitalizează sănătatea. Toate bolile transmisibile, într-un registru electronic unic

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 15:30
143 citiri
România își digitalizează sănătatea. Toate bolile transmisibile, într-un registru electronic unic
Pacient spital Foto: Pixabay

Dosarele din unităţile sanitare ce cuprind date referitoare la bolile transmisibile vor fi centralizate cu ajutorul unei aplicaţii informatice speciale, Registrul Unic de Boli Transmisibile, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, de Camera Deputaţilor.

Deputaţii au adoptat, astfel, cu 278 de voturi "pentru", "13 contra" şi două abţineri, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2025 pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii.

O aplicație informatică va integra dosarele și datele

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor dispoziţii în ceea ce priveşte organizarea Registrului unic de evidenţă a unităţilor sanitare, prin stabilirea unei metodologii de codificare/înregistrare a unităţilor sanitare, precum şi direcţii clare în ceea ce priveşte gestionarea acestui registru.

Potrivit raportului comisiilor de specialitate, menţinerea unei evidenţe complete şi corecte a bolilor transmisibile este o necesitate de utilitate publică. În acest sens, având în vedere specificul comun al datelor colectate în sistemele şi aplicaţiile informatice utilizate de Ministerul Sănătăţii, respectiv "Corona-forms" şi Registrul Unic de Boli Transmisibile, se prevede crearea de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a unei aplicaţii informatice care va integra atât dosarele prevăzute de aplicaţia informatică "Corona-forms", precum şi datele din Registrul Unic de Boli Transmisibile.

Noua aplicaţie va prelua numele de Registrul Unic de Boli Transmisibile Electronic (RUBT). În Registrul unic de evidenţă a unităţilor sanitare (RUEUS) se înregistrează şi se codifică toate unităţile sanitare publice şi private care furnizează servicii medicale, servicii conexe actului medical, terapii complementare şi alternative, servicii medico-sociale. Codificarea reprezintă atribuirea unui număr unic naţional fiecărei unităţi înregistrate în RUEUS.

"În vederea raportării şi supravegherii evoluţiei bolilor transmisibile, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale dezvoltă o nouă aplicaţie care va prelua toate datele înregistrate în aplicaţia informatică "Corona-forms" şi aplicaţia informatică pentru Registrul Unic de Boli Transmisibile, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 657/2022 privind aprobarea conţinutului şi a metodologiei de colectare şi raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul unic de boli transmisibile, denumită în continuare Registrul Unic Electronic de Boli Transmisibile, i-RUBT", prevede un amendament.

Senatul a adoptat proiectul de lege, în calitate de primă Cameră sesizată, Camera Deputaţilor fiind for decizional.

Se pun în vânzare biletele la meciul care poate califica România la Campionatul Mondial
Se pun în vânzare biletele la meciul care poate califica România la Campionatul Mondial
Naţionala României va disputa în luna noiembrie ultimele două partide din preliminariile CM 2026, în Bosnia-Herţegovina şi la Ploieşti, cu San Marino. Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora...
Orașele din țara noastră unde puterea de cumpărare este mai mare decât în multe capitale europene. România și Bulgaria au însă și orașele cu cea mai mică putere de cumpărare
Orașele din țara noastră unde puterea de cumpărare este mai mare decât în multe capitale europene. România și Bulgaria au însă și orașele cu cea mai mică putere de cumpărare
Bucureștiul și Clujul depășesc marile orașe europene la puterea de cumpărare, arată datele Eurostat. PIB-ul pe locuitor în București este mai mult decât dublu față de media UE, în timp...
#boli transmisibile, #registru unic, #Romania , #sanatate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au crezut ca nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvant in minte, sunt roman!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
La 86 de ani, Ion Tiriac pregateste cel mai spectaculos proiect imobiliar al sau: transforma o zona a Bucurestiului

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șeful Statului Major a făcut anunțul de ultimă oră despre stagiul militar voluntar: „Creștem capacitățile”
  2. România își digitalizează sănătatea. Toate bolile transmisibile, într-un registru electronic unic
  3. Ucraina vrea "cer electronic" împotriva noilor bombe ghidate rusești cu rază extinsă. Aceste arme lovesc orașe aflate adânc în spatele liniilor defensive
  4. Warren Buffett a fost întrebat cum să devii bogat: a explicat exact cum ar transforma 10.000 de dolari în 30 de miliarde dacă ar trebui să o ia de la capăt
  5. Rareș Bogdan o amenință pe Ursula von der Leyen: „Vă jucați cu focul! Nu sunteți trimisa lui Dumnezeu pe pământ!”
  6. Ministrul Sănătății semnalează nereguli grave la clinica privată unde a decedat polițista de 29 de ani: „Nu înțeleg cum a putut să fie emis un aviz sanitar de funcționare”
  7. Restricții de circulație în București, cauzate de Zilele Sfințirii Catedralei Naționale HARTA
  8. Putin lansează un exercițiu nuclear, după anularea întâlnirii cu Trump. Sunt lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră
  9. Jandarmii și polițiștii de frontieră primesc dreptul de a înregistra video în spații publice fără consimțământul persoanelor de față
  10. Percheziții DIICOT la o rețea mamut de contrabandă cu aur și spălare de bani. Inclusiv mai mulți polițiști sunt vizați pentru că îi protejau pe infractori