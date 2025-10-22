România își digitalizează sănătatea. Toate bolile transmisibile, într-un registru electronic unic

Dosarele din unităţile sanitare ce cuprind date referitoare la bolile transmisibile vor fi centralizate cu ajutorul unei aplicaţii informatice speciale, Registrul Unic de Boli Transmisibile, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, de Camera Deputaţilor.

Deputaţii au adoptat, astfel, cu 278 de voturi "pentru", "13 contra" şi două abţineri, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2025 pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii.

O aplicație informatică va integra dosarele și datele

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor dispoziţii în ceea ce priveşte organizarea Registrului unic de evidenţă a unităţilor sanitare, prin stabilirea unei metodologii de codificare/înregistrare a unităţilor sanitare, precum şi direcţii clare în ceea ce priveşte gestionarea acestui registru.

Potrivit raportului comisiilor de specialitate, menţinerea unei evidenţe complete şi corecte a bolilor transmisibile este o necesitate de utilitate publică. În acest sens, având în vedere specificul comun al datelor colectate în sistemele şi aplicaţiile informatice utilizate de Ministerul Sănătăţii, respectiv "Corona-forms" şi Registrul Unic de Boli Transmisibile, se prevede crearea de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a unei aplicaţii informatice care va integra atât dosarele prevăzute de aplicaţia informatică "Corona-forms", precum şi datele din Registrul Unic de Boli Transmisibile.

Ads

Noua aplicaţie va prelua numele de Registrul Unic de Boli Transmisibile Electronic (RUBT). În Registrul unic de evidenţă a unităţilor sanitare (RUEUS) se înregistrează şi se codifică toate unităţile sanitare publice şi private care furnizează servicii medicale, servicii conexe actului medical, terapii complementare şi alternative, servicii medico-sociale. Codificarea reprezintă atribuirea unui număr unic naţional fiecărei unităţi înregistrate în RUEUS.

"În vederea raportării şi supravegherii evoluţiei bolilor transmisibile, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale dezvoltă o nouă aplicaţie care va prelua toate datele înregistrate în aplicaţia informatică "Corona-forms" şi aplicaţia informatică pentru Registrul Unic de Boli Transmisibile, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 657/2022 privind aprobarea conţinutului şi a metodologiei de colectare şi raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul unic de boli transmisibile, denumită în continuare Registrul Unic Electronic de Boli Transmisibile, i-RUBT", prevede un amendament.

Senatul a adoptat proiectul de lege, în calitate de primă Cameră sesizată, Camera Deputaţilor fiind for decizional.

Ads