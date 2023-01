3 boli ale copilăriei și ce trebuie să știi despre ele

Copilaria este perioada in care sistemul imunitar are de infruntat multe provocari. Copiii se confrunta cu virusuri si bacterii si dureaza mult pana cand sistemul imunitar se formeaza complet. De asemenea, insusirea practicilor corecte de igiena se face in timp, pe masura ce copilul constientizeaza riscurile si consecintele contactului cu agentii patogeni si murdaria.

Unele boli sunt considerate specifice copilariei, pentru ca, odata vindecati, cei mici nu se mai imbolnavesc. Vaccinarea a limitat mult numarul de imbolnaviri cu afectiuni comune copilariei, dar acestea raman un pericol. Sansele de contractare a bolilor copilariei cresc in special cand copilul intra in colectivitate.

1. Varicela

Manifestari

Virusul varicelo-zosterian este responsabl pentru imbolnavirea de varicela. Raspandirea se face prin contact cu pielea unor persoane bolnave, pe calea aerului si prin intermediul bauturilor si alimentelor contaminate. Febra si eruptiile cutanate rosii sunt cele mai comune manifestari ale bolii, alaturi de lipsa poftei de mancare, migrene, slabiciune, dureri musculare, inflamatii la nivelul gatului si senzatie de slabiciune. Noi pete rosii se dezvolta zilnic, timp de o saptamana. Persoana afectata poate transmite virusul cu 1-2 zile inaintea eruptiei si pana la uscarea blisterelor. [3]

Tratament

Durata de manifestare a varicelei este de 5-7 zile, dupa care boala trece de la sine. Insa, in unele cazuri, apar complicatii care pot pune viata copilului in pericol. Boala se poate preveni prin vaccinare. Adultii care nu au facut varicela in copilarie sau nu sunt vaccinati se pot imbolnavi si ei. Formele de varicela la adulti sunt, de obicei, mai severe. Tratamentul pe care il prescrie medicul consta in medicamente antivirale, antipiretice si antipruriginoase. Scarpinarea poate duce la infectarea blisterelor. Copiii bolnavi trebuie sa ramana acasa pana la vindecare. [2, 3]

Ads

2. Scarlatina

Manifestari

Scarlatina este o alta boala comuna copiilor, dar nu este de natura virala, ci bacteriana. Streptococul A este responsabil pentru imbolnavire. Media de varsta a pacientilor cu scarlatina este de 5-15 ani. Manifestarile constau in febra, eruptie cutanata de culoare rosie si faringoamigdalita acuta, care produce inrosirea limbii. Eruptia dispare dupa 7 zile, dupa care urmeaza o usoara descuamare a pielii. Transmiterea bolii se face prin contact cu secretiile respiratorii ale unui alt bolnav, prin aerosoli si contactul cu pielea unei persoane cu impetigo [1].

Tratament

Pentru tratamentul scarlatinei se administreaza doar antibiotice prescrise de medic. Acesta poate recomanda si antipiretice si medicamente contra disconfortului resimtit in gat. Copilul trebuie sa ramana izolat 1-2 zile de la finalul tratamentului. Cazurile netratate pot transmite boala 10-21 zile [1].

3. Oreion

Manifestari

Oreionul este o boala virala care apare ca urmare a infectarii cu un virus din familia Paramyxoviridae. El se reproduce in glandale salivare si poate ajunge si in alte zone ale corpului, ca pancreasul, creierul, testiculele si ovarele. Perioada de incubatie este de aproximativ 17 zile. Simptomele obisnuite sunt:

Ads

inflamarea glandelor parotide;

durere si dificultati de inghitire;

dureri abdominale;

stare proasta;

febra;

lipsa apetitului;

dureri articulare;

senzatia de uscaciune a gurii.

[4]

Tratament

Oreionul trece de la sine in 1-2 saptamani. Acesta este intervalul in care sistemul imunitar se adapteaza la virus si reuseste sa-l invinga. In acest timp, copilul trebuie sa se odihneasca, sa consume multe lichide si sa manance alimente usor de mestecat. Bauturile acide, ca sucurile de fructe, trebuie evitate, pentru ca pot accentua disconfortul simtit la nivelul gurii. [4] Aplicarea locala de comprese calde sau reci poate ameliora durerea. Oreionul se poate preveni prin vaccinarea cu ROR, un vaccin combinat care tinteste rujeola, oreionul si rubeola. Acesta se administreaza in 2 doze.

Bolile copilariei trec de multe ori de la sine. Insa, daca fiul sau fiica ta manifesta complicatii sau inrautatirea starii, adreseaza-te medicului!

Surse:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/scarlet-fever/diagnosis-treatment/drc-20377411; https://www.webmd.com/parenting/childrens-illnesses-which-ones-contagious; https://www.webmd.com/children/what-is-chickenpox; https://www.webmd.com/children/vaccines/what-are-the-mumps.

Ads