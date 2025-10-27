Băutura nr. 1 recomandată de medici atunci când ești bolnav

Femeia care nu se simte bine FOTO Pexels

Când ești ghemuit pe canapea și nu te simți bine, ultimul lucru la care te gândești, de obicei, este ce ar trebui să bei. Totuși, înțelepciunea populară spune că lichidele pe care le consumi pot influența cât de repede te refaci.

Ne vin în minte multe opțiuni „sănătoase”: ceai de ghimbir sau suc de portocale.

Doi medici au fost întrebați de realsimple.com care este cea mai bună băutură de consumat când ești bolnav.

De ce apa este cea mai bună băutură când ești bolnav

„Cred că cel mai important lucru de băut atunci când ești bolnav este apa”, spune dr. Mariam Zakhary, medic specialist în medicină sportivă și consilier clinic la Ikon Recovery Center.

„Când ești bolnav — fie că este vorba despre o răceală, gripă, alergii sau altă infecție — organismul pierde multe lichide și are nevoie de mai multă energie pentru a lupta cu boala. Hidratarea corectă este esențială, deoarece previne deshidratarea, care poate încetini procesul de vindecare.”

Zakhary explică faptul că simptome precum transpirația, febra, vărsăturile și diareea duc la pierderi de lichide și electroliți, provocând deshidratare. „Deshidratarea îngroașă mucusul și afectează circulația sângelui, făcând mai dificil pentru celulele imunitare să ajungă la locul infecției și să elimine bacteriile sau virusurile”, adaugă ea.

Ads

Mesajul este clar: apa este baza recuperării.

Și dr. Matthew Heller, medic de familie și profesor asociat la New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine, confirmă acest lucru:

„Deși diferite lichide pot ajuta în funcție de simptome, una dintre cele mai importante băuturi atunci când ești bolnav este apa. Este vitală pentru sănătatea zilnică și previne deshidratarea atunci când sistemul imunitar lucrează intens pentru a combate o infecție.”

Heller spune că nevoile de apă variază de la o persoană la alta, dar bolile cresc cerințele de hidratare, mai ales dacă pierzi lichide prin transpirație, diaree sau vărsături.

Beneficiile apei când ești bolnav

1. Stabilizează volumul sângelui

O hidratare corectă ajută funcționarea optimă a organismului la nivel celular. Apa menține volumul de sânge și asigură transportul oxigenului, nutrienților, electroliților și celulelor imunitare către țesuturile care au nevoie de ele.

Ads

2. Susține sistemul imunitar

Cercetările arată că deshidratarea poate crește nivelul de cortizol — un hormon care, în exces, slăbește sistemul imunitar. De asemenea, lipsa apei perturbă echilibrul florei intestinale și reduce numărul celulelor imune, ambele esențiale în lupta cu infecțiile.

3. Reglează temperatura corporală și fluxul limfatic

Apa menține circulația limfei, care transportă celulele imunitare prin corp. De asemenea, ajută rinichii să elimine toxinele și produsele inflamatorii rezultate în timpul infecției.

În caz de febră, apa reface lichidele pierdute și contribuie la reglarea temperaturii și metabolismului energetic.

4. Previne crampele musculare și constipația

Deshidratarea poate provoca constipație și crampe musculare. Apa menține colonul și mușchii hidratați, reducând disconfortul și riscul de complicații.

5. Îmbunătățește starea de spirit și claritatea mentală

Chiar și o ușoară deshidratare poate afecta memoria de scurtă durată, concentrarea și starea de spirit. Hidratarea corespunzătoare te ajută să te simți mai alert și mai bine per ansamblu.

Ads

Cum să faci să bei cu mai multă plăcere apa când ești bolnav

Uneori, apa simplă nu alunecă ușor pe gât atunci când te doare sau ai greață. Poți încerca:

o felie de lămâie și o linguriță de miere – calmează gâtul și adaugă puțin gust;

felii de castravete sau ghimbir – ușurează greața și dau apei o aromă ușor răcoritoare.

Dacă ai răceală, apa călduță poate fi mai reconfortantă; dacă ai o problemă digestivă, apa rece (dar nu cu gheață) e mai ușor de tolerat. Bea încet, în înghițituri mici și dese, pentru a evita disconfortul, scrie realsimple.com.

Ads