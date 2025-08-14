„Decizia de a salva vieți este acum în mâinile premierului”. Lipsa fondurilor blochează tratamentele pacienților, anunță Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer

Autor: Maria Popa
Joi, 14 August 2025, ora 13:39
390 citiri
Premierul Ilie Bolojan FOTO: gov.ro

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) trage joi, 14 august, un semnal de alarmă fără precedent asupra faptului că sistemul de sănătate a rămas fără bani pentru decontarea tratamentelor, iar mii de pacienți oncologici sunt lăsați să moară cu zile.

Potrivit organizației, arieratele uriașe, managementul submediocru al sănătății și lipsa finanțării au determinat distribuitorii să oprească livrările, repetând, perpetuând, scenariul crizelor din trecut.

„Indiferență și lipsă de acțiune”

„Decizia de a salva vieți este acum în mâinile premierului Ilie Bolojan, care însă pare să fi moștenit metehnele fostului ministru Alexandru Rafila – indiferență, tergiversare și lipsă de acțiune reală”, transmite Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer într-un comunicat.

„Premierul trebuie să acționeze acum!”

Președintele FABC, Cezar Irimia, spune că: „Nu mai e timp pentru promisiuni și declarații. Fie se alocă urgent fondurile necesare, fie pacienții mor. CNAS susține că fondurile pentru anul acesta s-au epuizat și doar rectificarea bugetară mai poate îndrepta problema. Premierul trebuie să acționeze acum!”.

Potrivit FABC, în 2024, România a cheltuit doar 6,4% din PIB pentru sănătate, în timp ce media UE a fost de 9,8%, iar din totalul finanțării doar un foarte mic procent a fost destinat medicamentelor. În prezent, peste 10.000 de pacienți oncologici depind de medicamentele blocate din lipsa fondurilor, iar fiecare zi de întârziere înseamnă vieți pierdute.

„O decizie capitală”

„Aceasta este o decizie politică. Subfinanțarea cronică nu s-a produs din neștiință, ci prin lipsa voită de asumare din partea clasei politice – fie de guvern, fie de ministere, inclusiv cele conduse de precedenți precum Alexandru Rafila. Arieratele au fost tolerate, distribuția tratamentelor a fost blocată, iar acum pacienții cu cancer sunt privați de medicamente de bază, țintite sau imunoterapii.

Premierul Bolojan are acum în față o decizie capitală: o intervenție imediată pentru asigurarea finanțării tratamentelor oncologice, înainte ca sistemul să devină complice la pierderea de vieți”, mai adaugă sursa citată.

Premierul Ilie Bolojan a devenit oficial și vicepremier interimar după plecarea lui Dragoș Anastasiu. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul
Premierul Ilie Bolojan a devenit oficial și vicepremier interimar după plecarea lui Dragoș Anastasiu. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul
Premierul Ilie Bolojan preia ca interimar şi funcţia de vicepremier pe care a deţinut-o Dragoş Anastasiu, înainte de demisia după scandalul cu mita dată timp de 8 ani unui inspector ANAF....
Ministerele Guvernului Bolojan nu mai au bani să plătească salariile. "S-au pus sume, din pix, inexistente"
Ministerele Guvernului Bolojan nu mai au bani să plătească salariile. "S-au pus sume, din pix, inexistente"
Ministrul Economiei, Radu Miruță, acuză că bugetul de stat a fost construit „din pix”, cu sume fictive, fără legătură cu realitatea, iar în prezent ministerul pe care îl conduce nu...
#bolnavi cancer, #bolnavi cancer tratament, #fonduri, #guvernul bolojan, #sistem sanatate Romania, #masuri fiscale guvern , #sanatate
