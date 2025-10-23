Bolojan nu s-a mai abținut și a răspuns atacurilor lui Grindeanu. "Eu pot să plec mâine. PSD să depună moțiune și să facă guvern cu AUR"

Premierul Ilie Bolojan a răspuns dur joi, 23 octombrie, atacurilor la persoana sa după ce Curte Constituțională a picat legea pensiilor magistraților.

Unul dintre contestatarii lui Bolojan a fost chiar cel care ar fi trebuit să-i fie aliat, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care l-a învinovățit și el pentru eșecul de la CCR.

Furios, premierul a contraatacat, la Antena 3 CNN, spunând că astfel de atacuri afectează România, pentru că "un creditor se uită la o țară se uită la stabilitatea guvernării, pe care o percepe prin declarațiile celor de la guvernare".

Principalele declarații:

"Sigur, în condițiile în care orice partid consideră ca Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă.

Dar vă spun ce efecte au acest tip de declarații și aceste lucruri care se întâmplă în Coaliție. Atunci când un creditor se uită la o țară se uită la stabilitatea guvernării, pe care o percepe prin declarațiile celor de la guvernare. Când veți declarații de o anumită factură oamenii își un prolema că e un guvern instabil. Între 30 și 40% din punctajul pe care îl primește o țară e dat de stabilitatea guvernării.

Orice gen de declarații din acestea tari dintr-o zonă care presupune responsabilitate are niște consecințe economice. E un cost pentru țară pentru că nu poți să scazi dobânzile

Eu pot să plec mâine, dar să mi să spună care sunt soluțiile geniale care corectează aceste lucruri și nu deranjează pe nimeni".

Bolojan a vorbit joi seară și despre atacurile venite dinspre PSD.

"Au fost discuții, dar nu poți să ții cont de opinia ca pensia să fie cât salariul. Sunt lucruri inacceptabile. Am avut două ședințe de Guvern în care s-a discutat acest proiect. Când s-a depus la Parlament și când am analizat propunerile venite din Parlament. Eu la fiecare proiect întreb: sunt observații? mai sunt intervenții? Nimeni, nimic. Și atunci proiectul a fost validat.

Cu toți miniștrii la masă, cu toată lumea, nu a fost niciun fel de p

