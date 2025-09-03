AUR vrea să-l aducă pe Ilie Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. Motivele din spatele demersului

Partidul condus de George Simion vrea să-l aducă pe Ilie Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. AUR se bazează pe faptul că la conducerea acesteia se află chiar un reprezentant al lor.

Senatorul Titi Stoica a cerut Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senatul României autosesizarea și aducerea la audieri a premierului Ilie Bolojan, au declarat surse parlamentare din mai multe partide pentru HotNews. Stoica a confirmat, apoi, demersul pentru sursa citată.

După solicitarea unui punct de vedere oficial din partea premierului, Ilie Bolojan va primi și invitația oficială pentru audieri, conform procedurii.

Contactat miercuri, 3 septembrie, de jurnaliștii de la HotNews, senatorul AUR Titi Stoica a confirmat că deja a început procedurile pentru a-l aduce pe premierul Ilie Bolojan la audieri în Senat. Stoica a subliniat faptul că „Guvernul nu trebuia să forțeze lucrurile” și să își asume răspunderea pe 5 proiecte de lege în Parlament.

„Am supus la vot în cadrul comisiei. Au fost 5 voturi pentru, 2 împotrivă, cei de la USR, și încă 3 care nu au votat. Vrem să îl convocăm pe premier și pe secretarul general al Guvernului (Radu Oprea, PSD - n.r.) să ne explice de ce au forțat lucrurile când puteau să respecte procedura parlamentară. Asta transformă Parlamentul într-o anexă a Guvernului", a declarat Stoica.

„Finalitatea demersului, dacă se constată de către membrii comisiei prin vot că a fost un abuz de putere, după aceea o să uzităm de căile legale pe care le avem, în speță plângere penală pentru abuz în serviciu”, a mai spus senatorul AUR.

El a adăugat că se așteaptă ca membrii comisiei care sunt parlamentari ai Coaliției de guvernare să blocheze procedura de adoptare a unui raport împotriva premierului Bolojan.

Conform regulamentului, „Comisia poate solicita Biroului permanent efectuarea unei anchete parlamentare, în limitele competențelor sale materiale, cu aprobarea Senatului (…). Biroul permanent decide asupra cererii, precum și dacă raportul se supune dezbaterii și aprobării Senatului”.

Comisia care vrea să-l aducă pe premierul Ilie Bolojan la audieri este condusă de senatorul AUR Nicolae Vlahu. Vicepreședinte este Cristian Bem (SOS România), iar secretar Titi Stoica (AUR), care a și inițiat procedura.

Din comisie mai fac parte: Mariana Aldea (neafiliată, aleasă pe listele POT), Monica Anisie (PNL), Ionuț Ciuperceanu (PSD), Silviu Coșa (PNL), Cseke Attila (UDMR), Daniel Fenechiu (PNL), Daniel Gheorghe (PSD), Cătălin Graur (PSD), Aurel Oprinoiu (USR), Ștefan Pălărie (USR), Cornel Resmeriță (PSD) și Ioan Stan (PSD).

Rapoartele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senatul României se aprobă cu votul majorității, conform regulamentului.

