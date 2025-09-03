AUR vrea să-l aducă pe Ilie Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. Motivele din spatele demersului

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 16:18
277 citiri
AUR vrea să-l aducă pe Ilie Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. Motivele din spatele demersului
Premierul Ilie Bolojan FOTO Facebook /Ilie Bolojan

Partidul condus de George Simion vrea să-l aducă pe Ilie Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. AUR se bazează pe faptul că la conducerea acesteia se află chiar un reprezentant al lor.

Senatorul Titi Stoica a cerut Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senatul României autosesizarea și aducerea la audieri a premierului Ilie Bolojan, au declarat surse parlamentare din mai multe partide pentru HotNews. Stoica a confirmat, apoi, demersul pentru sursa citată.

După solicitarea unui punct de vedere oficial din partea premierului, Ilie Bolojan va primi și invitația oficială pentru audieri, conform procedurii.

Contactat miercuri, 3 septembrie, de jurnaliștii de la HotNews, senatorul AUR Titi Stoica a confirmat că deja a început procedurile pentru a-l aduce pe premierul Ilie Bolojan la audieri în Senat. Stoica a subliniat faptul că „Guvernul nu trebuia să forțeze lucrurile” și să își asume răspunderea pe 5 proiecte de lege în Parlament.

„Am supus la vot în cadrul comisiei. Au fost 5 voturi pentru, 2 împotrivă, cei de la USR, și încă 3 care nu au votat. Vrem să îl convocăm pe premier și pe secretarul general al Guvernului (Radu Oprea, PSD - n.r.) să ne explice de ce au forțat lucrurile când puteau să respecte procedura parlamentară. Asta transformă Parlamentul într-o anexă a Guvernului", a declarat Stoica.

„Finalitatea demersului, dacă se constată de către membrii comisiei prin vot că a fost un abuz de putere, după aceea o să uzităm de căile legale pe care le avem, în speță plângere penală pentru abuz în serviciu”, a mai spus senatorul AUR.

El a adăugat că se așteaptă ca membrii comisiei care sunt parlamentari ai Coaliției de guvernare să blocheze procedura de adoptare a unui raport împotriva premierului Bolojan.

Conform regulamentului, „Comisia poate solicita Biroului permanent efectuarea unei anchete parlamentare, în limitele competențelor sale materiale, cu aprobarea Senatului (…). Biroul permanent decide asupra cererii, precum și dacă raportul se supune dezbaterii și aprobării Senatului”.

Comisia care vrea să-l aducă pe premierul Ilie Bolojan la audieri este condusă de senatorul AUR Nicolae Vlahu. Vicepreședinte este Cristian Bem (SOS România), iar secretar Titi Stoica (AUR), care a și inițiat procedura.

Din comisie mai fac parte: Mariana Aldea (neafiliată, aleasă pe listele POT), Monica Anisie (PNL), Ionuț Ciuperceanu (PSD), Silviu Coșa (PNL), Cseke Attila (UDMR), Daniel Fenechiu (PNL), Daniel Gheorghe (PSD), Cătălin Graur (PSD), Aurel Oprinoiu (USR), Ștefan Pălărie (USR), Cornel Resmeriță (PSD) și Ioan Stan (PSD).

Rapoartele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senatul României se aprobă cu votul majorității, conform regulamentului.

"Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul". Grindeanu îl "înțeapă" din nou pe Bolojan. "Nu poți să intitulezi concedierele ca reformă"
"Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul". Grindeanu îl "înțeapă" din nou pe Bolojan. "Nu poți să intitulezi concedierele ca reformă"
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a afirmat marți seară, 2 septembrie, că întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre liderii coaliţiei şi preşedintele Nicuşor Dan nu a fost...
"Vă faceți că munciți?". Premierul, atacat contondent de Petrișor Peiu (AUR). "V-ați suflecat mânecile, ați apărut la televizor, s-a încruntat Ilie Bolojan și asta-i tot"
"Vă faceți că munciți?". Premierul, atacat contondent de Petrișor Peiu (AUR). "V-ați suflecat mânecile, ați apărut la televizor, s-a încruntat Ilie Bolojan și asta-i tot"
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, consideră că Guvernul Bolojan 'mimează reforma prin măsuri superficiale', cheltuielile fiind reduse doar pentru trei instituții autonome - Autoritatea...
#bolojan premier, #comisie cercetare abuzuri, #aur, #titi stoica, #pachetul 2 masuri fiscale , #AUR
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Cum explica Viorica Dancila prezenta ei la parada militara de la Beijing. Raspunsul pentru Oana Toiu
DigiSport.ro
L-au deturnat pe Ianis Hagi: "Transferul anului". Romanul a ales cea mai mare oferta si semneaza
DigiSport.ro
David Popovici s-a intalnit cu omul pe care il cauta de aproape o luna, sa-l cinsteasca: "M-a gasit!"

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. AUR vrea să-l aducă pe Ilie Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. Motivele din spatele demersului
  2. Director din cadrul Ministerului Investițiilor, demis după ce a pregătit un training pe Coasta de Azur și în Cipru pe banii statului
  3. Reacția Ambasadei Chinei în România după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară a lui Xi Jinping
  4. Ilie Bolojan, despre vizita foștilor prim-miniștri Năstase și Dăncilă în China: „Chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să se ducă unde consideră de cuviință”
  5. Expert în securitate națională, despre apariția foștilor premieri la parada din Beijing. „China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel” VIDEO
  6. Ilie Bolojan, despre data alegerilor de la București: „O decizie s-ar putea lua în prima jumătate a lunii”. Pe cine consideră mai potrivit pentru candidatură
  7. Reacția Vioricăi Dăncilă după ce a fost criticată de Oana Țoiu. „Aș vrea să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri importanți”
  8. Nicușor Dan, despre o posibilă demisie a lui Ilie Bolojan: „Coaliția funcționează și merge înainte”. Ce a spus despre majorarea TVA
  9. Scena „lecției” date de Nicușor Dan lui Ilie Bolojan, cu pixul și foaia, o știre falsă? Bolojan: „Ce a apărut public nu are nicio legătură cu realitatea” VIDEO
  10. Se înființează un nou grup în Parlament. Din ce partide provin membrii