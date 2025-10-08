Bolojan, mulțumit cu ce-a primit de la CCR. "Deciziile de astăzi ale Curții Constituționale ne permit să reducem posturi inutile, să tăiem salariile excesive și sinecurile"

Premierul Ilie Bolojan FOTO Facebook /Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, 8 octombrie, că deciziile Curţii Constituţionale permit Guvernului să pună în aplicare încă două reforme importante: cea a companiilor de stat şi reforma sistemului de sănătate, el arătând că avem nevoie de un stat corect, care nu-şi bate joc de banul public. Premierul mai spune că nu e uşor să schimbi tipare greşite formate de-a lungul anilor, dar în fiecare zi se fac eforturi pentru a se îndrepta lucrurile.

”Deciziile de astăzi ale Curţii Constituţionale ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante: cea a companiilor de stat şi reforma sistemului de sănătate, pentru care Guvernul României şi-a angajat răspunderea prin Pachetul 2 de reforme. Aceste două decizii se adaugă celei de luna trecută a CCR privind legea autorităţilor autofinanţate, astfel încât trei dintre cele cinci acte normative din Pachetul 2 au trecut deja testul de constituţionalitate”, arată premierul pe Facebook.

”Cele trei legi menţionate ne permit să reducem posturi inutile, să plafonăm indemnizaţii şi să stabilim indicatori de performanţă în companiile de stat, să tăiem salariile excesive şi sinecurile din autorităţile publice autofinanţate şi să aducem eficienţă sporită în sănătatea publică”, mai spune Ilie Bolojan.

Şeful Executivului precizează că ”avem nevoie de un stat corect, care nu-şi bate joc de banul public şi oferă servicii decente în schimbul impozitelor pe care le încasează”.

”Nu e uşor să schimbi tipare greşite formate de-a lungul anilor, dar în fiecare zi facem eforturi pentru a îndrepta lucrurile”, mai declară premierul.

