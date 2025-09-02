Bolojan, pus la punct de președintele matematician. Testul picat de premier la întâlnirea de la Cotroceni. Șeful statului a pus mâna pe un pix și o foaie SURSE

La întâlnirea de marți, 2 septembrie, de la Palatul Cotroceni, premierul Ilie Bolojan a fost luat la întrebări de președintele Nicușor Dan. Acesta a dorit să știe care este impactul bugetar dacă Guvernul va concedia 13 mii de funcționari din administrația publică locală, decizie pentru care prim-ministrul a amenințat că își dă demisia în cazul în care nu va fi luată.

Ilie Bolojan i-a răspuns președintelui că ”nu poate estima exact”, au declarat pentru antena3.ro surse politice.

Nemulțumit de răspunsul primit, șeful statului a luat o hârtie și un pix și i-a spus lui Bolojan: ”păi stați că vă spun eu”. Acesta a făcut calculele iar rezultatul a fost: un impact bugetar de 1,4 miliarde de lei.

Suma este destul de mică, ar fi considerat președintele, pentru a justifica amenințările lui Bolojan cu demisia, argument folosit și de partenerii din Coaliție de la PSD și UDMR.

La finalul discuției, președintele i-a cerut premierului să fie ”mai flexibil” când e vorba despre propunerile de reformă, dar nici nu a oferit el vreo soluție. Le-a cerut, în schimb, tuturor liderilor Coaliției, ca în termen de două săptămâni să rezolve criza.

În discuția de marți, 2 septembrie, de la Palatul Cotroceni, convocată de Nicușor Dan pentru a aplana tensiunile din Executiv, s-a vorbit foarte mult despre relațiile dintre cele patru partide din Coaliție și despre modul în care se raportează unii la ceilalți și s-a convenit să nu mai existe atacuri reciproce, măcar în public.

