Magistrații îl acuză voalat pe Bolojan de amenințările cu violență fizică și sexuală primite pe rețelele sociale. CSM a depus plângere la Parchet

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a sesizat Parchetul General privind cazuri de instigare, pe rețelele sociale, la violență fizică și sexuală, inclusiv pedofilie, împotriva magistraților și a familiilor lor. Pe de altă parte, ”campania de dezinformare a cetățenilor și de defăimare a corpului magistraților continuă și este întreținută de factorul politic”, susțin reprezentanții CSM, făcând referire la afirmații ale premierului Ilie Bolojan privind salariile și vârsta de pensionare a magistraților.

”Consiliul Superior al Magistraturii informează că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare publică prevăzută de art. 368 din Codul penal, solicitând efectuarea de cercetări cu privire la mai multe mesaje publice prin care utilizatori ai rețelelor sociale au instigat la săvârșirea unor infracțiuni grave împotriva magistraților și a membrilor familiilor acestora. Printre acestea, exemplificăm instigări explicite la violență fizică și sexuală și fapte de pedofilie îndreptate împotriva membrilor de familie ai unor judecători. Totodată, au fost identificate reacții similare provenind de la alte persoane fizice, utilizatori ai rețelelor sociale, inclusiv în urma transmiterii unor mesaje private către magistrați”, arată CSM, într-un comunicat de presă transmis miercuri.

CSM a reclamat, luni, ”fapte de instigare directă” împotriva magistraților sau a membrilor familiilor acestora, susținând că, pe lângă manifestări ”de o agresivitate fără precedent la adresa magistraților” constatate în mediul online, ”manifestări similare au avut loc chiar în sălile de judecată”.

Pe de altă parte, ”campania de dezinformare a cetățenilor și de defăimare a corpului magistraților continuă și este întreținută de factorul politic. În acest sens, premierul României a afirmat recent, din nou, că salariile magistraților sunt în cuantum de 4000 – 5000 euro net/lunar, iar magistrații se pensionează la 48 - 49 de ani în România”, adaugă CSM, în comunicatul de miercuri.

În acest context, CSM amintește că, în ceea ce privește venitul brut și cel net al unui judecător la început de carieră, analiza datelor comunicate de 27 de state indică faptul că România se situează pe locul 20, cu un venit similar celui din Lituania. Pozițiile aflate în fața României prezintă deja o diferență de salarizare de peste 20-30% în plus net/lună, respectiv Polonia și Bulgaria.

Potrivit sursei citate, din schema națională de posturi, sunt alocate judecătorilor de la judecătorii aproximativ 45% dintre acestea, iar la parchetele de pe lângă judecătorii activează 49% din numărul total al procurorilor.

”Salariul net al unui judecător la judecătorie sau procuror la parchetul de pe lângă judecătorie se situează în intervalul 6990 lei/net pentru un stagiar, 10.486 lei/net în primii ani de carieră și ajunge, după 20 de ani vechime în funcție, până la suma de 16.157 lei/net la judecătorie sau la parchetul de pe lângă judecătorie. Salarizarea judecătorilor cu grad de tribunal și a procurorilor de la parchetele de pe lângă tribunal este superioară cu 11% celei de la nivelul judecătoriilor, iar cea a judecătorilor cu grad de curte de apel sau a procurorilor de la parchetele de pe lângă curțile de apel este cu 13% superioară celei de la nivelul tribunalului”, explică reprezentanții CSM.

Totodată, ei amintesc că în România există în prezent peste 215.000 de pensii de serviciu, dintre care doar în jur de 5.000 sunt cele ale magistraților. Astfel, acestea ocupă maximum 4% din totalul pensiilor de serviciu, ”deși sunt prezentate constant ca fiind cele care împovărează sistemul public de pensii”.

”În ceea ce privește cuantumul pensiei de serviciu, reamintim că prin Legea nr. 282/2023 s-au corectat anomaliile anterioare, astfel încât pensia de serviciu stabilită potrivit acestui act normativ nu mai depășește salariul net în plată”, adaugă CSM.

Potrivit aceleași surse, vârsta de pensionare a magistraților în România este în prezent 60 de ani potrivit Legii nr. 282/2023, aceasta crescând etapizat.

La nivelul anului 2021, vârsta de pensionare a magistraților era de aproximativ 54 de ani, aceasta scăzând ca urmare a inițierii și adoptării legislației care a destabilizat statutul magistratului începând cu anul 2022.

”Contrar celor afirmate constant și nereal în spațiul public, în prima parte a anului 2025, vârsta medie de pensionare se menține la judecători la 52 de ani, comparativ cu perioada de maximă stabilitate legislativă când, la nivelul anilor 2010-2011, vârsta medie de pensionare era de peste 58 de ani. În ceea ce privește vârsta medie de pensionare pentru procurori, din datele statistice deja prezentate public de Consiliu, reiese că aceasta este de aproximativ 55 de ani în intervalul de timp 2010 - 2025, pentru judecători fiind de aproximativ 56 de ani în același interval de timp. Prin urmare, informația reiterată constant în spațiul public că magistrații se pensionează la 47-48 de ani este o informație falsă”, susțin reprezentanții CSM.

În finalul comunicatului, CSM se referă la ”escaladarea” atitudinilor publice ostile față de magistrați.

”Consiliul Superior al Magistraturii a atras deja atenția asupra escaladării atitudinilor publice ostile față de judecători și procurori, toate aceste acțiuni ale celorlalte puteri în stat și ale mass-media generând riscuri care afectează independența justiției și destabilizează grav sistemul judiciar, afectând în mod direct drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și parcursul democratic al societății românești”, mai arată CSM.

